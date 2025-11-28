Європейський комісар із питань юстиції Майкл Макграт заявив, що Україна має демонструвати реальні вироки щодо високопосадової корупції, якщо хоче просуватися до вступу в Євросоюз, передає Politico.
Ця заява прозвучала на тлі корупційного розслідування, яке охопило осіб із найближчого оточення Володимира Зеленського.
Макграт наголосив, що жодна країна-кандидат не може рухатися шляхом євроінтеграції без ефективної системи розслідування і засудження високопосадовців, причетних до зловживань.
«Потрібно мати дієву систему розслідувань, а зрештою — і обвинувальних вироків. Це вимога до всіх держав-членів і тих, хто хоче приєднатися до ЄС», — сказав комісар.
Макграт визнав, що Україна робить «найкращі можливі зусилля», але підкреслив, що дотримання верховенства права — ключова умова для будь-якої держави, яка претендує на членство в ЄС. «Якщо стандарти не виконуються, держави-члени не підтримають просування шляхом вступу», — наголосив він.
- 28 листопада НАБУ провело обшуки в Андрія Єрмака.
- Увечері того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що глава ОПУ подав у відставку, і підписав відповідний указ.