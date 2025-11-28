На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСвіт

У ЄС закликали Україну боротися з корупціонерами-високопосадовцями реальними вироками

Макграт наголосив, що жодна країна-кандидат не може рухатися шляхом євроінтеграції без ефективної системи розслідування.

У ЄС закликали Україну боротися з корупціонерами-високопосадовцями реальними вироками
Майкл Макграт
Фото: EPA/UPG

Європейський комісар із питань юстиції Майкл Макграт заявив, що Україна має демонструвати реальні вироки щодо високопосадової корупції, якщо хоче просуватися до вступу в Євросоюз, передає Politico.

Ця заява прозвучала на тлі корупційного розслідування, яке охопило осіб із найближчого оточення Володимира Зеленського.

Макграт наголосив, що жодна країна-кандидат не може рухатися шляхом євроінтеграції без ефективної системи розслідування і засудження високопосадовців, причетних до зловживань. 

«Потрібно мати дієву систему розслідувань, а зрештою — і обвинувальних вироків. Це вимога до всіх держав-членів і тих, хто хоче приєднатися до ЄС», — сказав комісар.

Макграт визнав, що Україна робить «найкращі можливі зусилля», але підкреслив, що дотримання верховенства права — ключова умова для будь-якої держави, яка претендує на членство в ЄС. «Якщо стандарти не виконуються, держави-члени не підтримають просування шляхом вступу», — наголосив він.
﻿
