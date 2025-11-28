Макграт наголосив, що жодна країна-кандидат не може рухатися шляхом євроінтеграції без ефективної системи розслідування.

Європейський комісар із питань юстиції Майкл Макграт заявив, що Україна має демонструвати реальні вироки щодо високопосадової корупції, якщо хоче просуватися до вступу в Євросоюз, передає Politico.

Ця заява прозвучала на тлі корупційного розслідування, яке охопило осіб із найближчого оточення Володимира Зеленського.

Макграт наголосив, що жодна країна-кандидат не може рухатися шляхом євроінтеграції без ефективної системи розслідування і засудження високопосадовців, причетних до зловживань.

«Потрібно мати дієву систему розслідувань, а зрештою — і обвинувальних вироків. Це вимога до всіх держав-членів і тих, хто хоче приєднатися до ЄС», — сказав комісар.

Макграт визнав, що Україна робить «найкращі можливі зусилля», але підкреслив, що дотримання верховенства права — ключова умова для будь-якої держави, яка претендує на членство в ЄС. «Якщо стандарти не виконуються, держави-члени не підтримають просування шляхом вступу», — наголосив він.