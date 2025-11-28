Єрмак написав заяву про відставку. Зеленський підписав указ

Завтра президент проведе консультації з тими, хто може очолити ОПУ.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

Про це у вечірньому відеозверненні 28 листопада повідомив Володимир Зеленський.

«Відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку», - сказав глава держави.

Президент подякував Єрмаку за те, що «українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути».

29 листопада відбудуться консультації щодо нового керівника ОПУ.

«Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового – завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», - додав Зеленський.

Єрмак очолював переговорну групу на перемовинах зі США щодо "мирного плану". Зеленський у зверненні сказав, хто поїде на нові переговори.

"Скоро будуть перемовини, будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка", - сказав глава держави.

Андрій Єрмак очолював Офіс президента з лютого 2020 року.

Згодои на сайті глави держави з'явився текст указу про звільнення.

текст указ президента про звільнення глави Офісу Андрія Єрмака

Сьогодні НАБУ розповіло про проведення слідчих дій в Андрія Єрмака. Обшуки санкціоновані і здійснюються в межах розслідування, заявили у Бюро. Відповідне повідомлення НАБУ опублікувало вранці 28 листопада. Перед тим низка медіа, зокрема LB, з посиланням на джерела розповіли про те, що детективи Бюро прийшли з обшуками до Єрмака до урядового кварталу.

За даними УП, підозру Єрмаку не оголошували. Слідчі дії тривають.

Раніше нардеп Ярослав Железняк писав, що Єрмак може фігурувати на плівках Міндіча. Після появи таких даних президента закликали звільнити Єрмака, але він дав зрозуміти, що сам ухвалюватиме рішення.

Хто такий Андрій Єрмак