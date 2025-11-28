Єрмак написав заяву про відставку. Зеленський підписав указ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.
Про це у вечірньому відеозверненні 28 листопада повідомив Володимир Зеленський.
«Відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку», - сказав глава держави.
Президент подякував Єрмаку за те, що «українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути».
29 листопада відбудуться консультації щодо нового керівника ОПУ.
«Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового – завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», - додав Зеленський.
Єрмак очолював переговорну групу на перемовинах зі США щодо "мирного плану". Зеленський у зверненні сказав, хто поїде на нові переговори.
"Скоро будуть перемовини, будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка", - сказав глава держави.
Андрій Єрмак очолював Офіс президента з лютого 2020 року.
Згодои на сайті глави держави з'явився текст указу про звільнення.
- Сьогодні НАБУ розповіло про проведення слідчих дій в Андрія Єрмака. Обшуки санкціоновані і здійснюються в межах розслідування, заявили у Бюро. Відповідне повідомлення НАБУ опублікувало вранці 28 листопада. Перед тим низка медіа, зокрема LB, з посиланням на джерела розповіли про те, що детективи Бюро прийшли з обшуками до Єрмака до урядового кварталу.
- За даними УП, підозру Єрмаку не оголошували. Слідчі дії тривають.
- Раніше нардеп Ярослав Железняк писав, що Єрмак може фігурувати на плівках Міндіча. Після появи таких даних президента закликали звільнити Єрмака, але він дав зрозуміти, що сам ухвалюватиме рішення.
Хто такий Андрій Єрмак
- З 1991 по 1995 рік починав роботу юристом у приватному секторі.
- У 1995 році отримав Свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю.
- У 1995 році разом з партнерами заснував ЗАТ «Юридична служба «Б. Е. Р. С. і партнери".
- У 1997 році заснував Міжнародну юридичну компанію, яка надає послуги в сфері захисту прав інтелектуальної власності та авторського права. Компанія однією з перших почала юридично супроводжувати телеканали і медійні групи. Серед клієнтів - Інтер Медіа Груп, Disney, Pixar, Universal.
- Єрмак брав участь в розробці перших законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності.
- Член Міжнародної організації юристів (IBA), член Асоціації правників України.
- Президент громадської організації Асоціація підприємців міста Києва.
- Багато років займався юридичною практикою та громадською діяльністю.
- З 21 травня 2019 року до 11 лютого 2020 року працював помічником Президента України.
- Указом Президента України 21 червня 2019 року призначений членом Національної інвестиційної ради.
- З 7 жовтня 2019 по 19 червня 2020 працював членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».
- Указом Президента України 11 лютого 2020 року призначений Керівником Офісу Президента України.