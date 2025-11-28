Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
НАБУ підтвердило проведення слідчих дій в голови Офісу президента: санкціоновані і в межах розслідування

Деталі обіцяють надати згодом. 

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій в голови Офісу президента: санкціоновані і в межах розслідування
НАБУ прийшло з обшуками до Андрія Єрмака
Фото: УП

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій в голови Офісу президента Андрія Єрмака. Обшуки санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

Відповідне повідомлення Національне антикорбюро опублікувало вранці 28 листопада. Перед тим низка медіа, зокрема LB, з посиланням на джерела розповіли про те, що детективи Бюро прийшли з обшуками до Єрмака до урядового кварталу

“НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу Президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі – згодом”, – повідомили в Бюро. 

За даними джерел "Дзеркала тижня", обшуки проводять на робочому місці Єрмака і в приміщенні, де він там живе. 

За даними журналістів і нардепа Ярослава Железняка, Андрій Єрмак може фігурувати на "плівках Міндіча" під кодовим ім'ям Алі-Баба. За інформацією Железняка, Алі-Баба давав команди тиснути на НАБУ і САП. 

У НАБУ офіційно про ймовірну причетність голови Офісу президента до корупційної схеми, основним підозрюваним у якій є бізнесмен і співвласник "Студії Квартал 95" Тимур Міндіч, не говорили. 
