ГоловнаПолітика

Рубіо планує пропустити зустріч глав МЗС країн НАТО

Зустріч запланована на наступний тиждень у Брюсселі.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо планує пропустити зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі наступного тижня

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

Очікується, що замість Рубіо США представлятиме заступник державного секретаря Крістофер Ландау.

Наразі невідомо, чому Рубіо планує пропустити зустріч 3 грудня, і його плани можуть змінитися в останню секунду. 

“Його ймовірна неявка відбувається в той час, коли американські та українські чиновники намагаються скоротити розбіжності щодо суперечливого плану президента Дональда Трампа щодо припинення вторгнення Росії в Україну, а деякі європейські дипломати скаржаться, що їх виключають з цього процесу”, - зазначає видання.

Речник Держдепартаменту відмовився коментувати можливу відсутність Рубіо. Він заявив, що НАТО було “повністю відроджено” за часів адміністрації Дональда Трампа.
﻿
