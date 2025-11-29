США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Сибіга: Росія продовжує реалізовувати свій "план війни": вбивати й руйнувати

Глава МЗС прокоментував черговий масований обстріл РФ по Києву.

Сибіга: Росія продовжує реалізовувати свій "план війни": вбивати й руйнувати
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував масовану атаку РФ по Києву та області, наголошуючи, що Росія продовжує реалізовувати свій "план війни" з двох пунктів: вбивати й руйнувати.

Про це пише пресслужба МЗС України.

"Важка ніч в Україні, особливо в Києві. Росія випустила десятки крилатих і балістичних ракет та понад 500 дронів по звичайних будинках, енергетичній мережі та критичній інфраструктурі. Щонайменше 2 людей загинули й близько двох десятків були поранені, серед них дитина", – зазначає очільник МЗС.

Сибіга підкреслює, поки всі обговорюють пункти мирних планів, Росія продовжує реалізовувати свій "план війни" з двох пунктів: вбивати й руйнувати.

"Також показово, як Путін знову використав Віктора Орбана як співучасника свого терору. У 2024 році після візиту Орбана до Москви Росія здійснила жахливий удар по дитячій лікарні "Охматдит" в Україні", – додає глава зовнішньополітичного відомства.

Міністр підреслює, що Путін просто використовує таких політиків, як Орбан, в якості акторів у своїй кривавій виставі. "Цього разу – масована атака Росії на українську столицю одразу після візиту Орбана й порожніх розмов про "мир".

"Путін хоче продовжувати війну за будь-яку ціну. Війну, яку він не може виграти — і яку відмовляється закінчувати. Але міжнародна спільнота має засоби зробити так, щоб ця ціна стала для нього нестерпною", – заявив глава МЗС України.
