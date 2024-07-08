Триває розбір завалів, остаточну кількість постраждалих буде відомо пізніше.

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти.



Станом на 14 годину відомо про 16 поранених внаслідок удару по лікарні. Семеро з них – діти.

ДСНС повідомляла про двох загиблих.

Станом на 13.28 на розбір завалів приїхала важка техніка, яка буде підіймати залізобетонні конструкції для того, щоб розблокувати підвал корпусу лікарні. Там могли знаходитися люди: як персонал, так і пацієнти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також міністр сказав, що до Охмадиту приїхала підмога – понад 500 осіб сил праворядку.

Раніше у МОЗ написали, що від російської атаки постраждала дитяча лікарня "Охматдит" та опублікували відео із місця події.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

Доповнення. Керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що найбільше від російської атаки постраждало токсикологічне відділення лікарні, а під завалами є діти.

"Масштаби руйнувань жахливі: у приміщенні закладу не залишилося жодного цілого вікна. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів. Інформація щодо кількості потерпілих все ще уточнюється. Під завалами лікарні є діти", – написав він.

Згодом депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба написала, що, станом на 12.00 потрібна вода питна в літрових пляшках у великій кількості.

За її словами, на місці достатньо людей, які допомагають розбирати завали.

Фото: Охматдит Зруйнований унаслідок атаки Охматдит

Фото: Охматдит Лікар Охматдиту після російської атаки

Президент Зеленський повідомив, що точна кількість поранених і загиблих у "Охматдиті" наразі невідома.

Фото: Охматдит Евакуація пацієнтів після російської атаки

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк На місцт медики і перехожі допомагають розібрати завали

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки уНаслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Підтримати "Охматдит" можна за посиланнями: Приват, Монобанк.

Доповнення. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко згодом повідомив у телемарафоні, що росіяни завдали удару по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит", де перебували важкохворі діти на діалізі.

У лікарні на момент обстрілу тривали операції, проте в операційних та реанімаційних вдалося всіх врятувати.

Дітей у координації з Київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять. В пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги, або хто не може жити без електроживлення. Триває евакуація пацієнтів, зокрема хворих з реанімації, оскільки там немає електрики, води та кисню.

Кількість поранених та загиблих постійно зростає, але остаточну кількість постраждалих буде відомо пізніше.

Є поранені медики, їм надається допомога.

За словами Зеленського, сьогодні під час масованої ракетної атаки Росія випустила ронад 40 ракет різних типів, атакувавши Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.