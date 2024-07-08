Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (доповнено)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (доповнено)
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Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (доповнено)

Триває розбір завалів, остаточну кількість постраждалих буде відомо пізніше. 

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти. 

Станом на 14 годину відомо про 16 поранених внаслідок удару по лікарні. Семеро з них – діти.

ДСНС повідомляла про двох загиблих.

Станом на 13.28 на розбір завалів приїхала важка техніка, яка буде підіймати залізобетонні конструкції для того, щоб розблокувати підвал корпусу лікарні. Там могли знаходитися люди: як персонал, так і пацієнти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також міністр сказав, що до Охмадиту приїхала підмога – понад 500 осіб сил праворядку.

Раніше у МОЗ написали, що від російської атаки постраждала дитяча лікарня "Охматдит" та опублікували відео із місця події.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

Доповнення. Керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що найбільше від російської атаки постраждало токсикологічне відділення лікарні, а під завалами є діти. 

"Масштаби руйнувань жахливі: у приміщенні закладу не залишилося жодного цілого вікна. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів. Інформація щодо кількості потерпілих все ще уточнюється. Під завалами лікарні є діти", – написав він. 

Згодом депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба написала, що, станом на 12.00 потрібна вода питна в літрових пляшках у великій кількості. 

За її словами, на місці достатньо людей, які допомагають розбирати завали. 

Зруйнований унаслідок атаки Охматдит
Фото: Охматдит
Зруйнований унаслідок атаки Охматдит

Лікар Охматдиту після російської атаки
Фото: Охматдит
Лікар Охматдиту після російської атаки

Президент Зеленський повідомив, що точна кількість поранених і загиблих у "Охматдиті" наразі невідома.

Евакуація пацієнтів після російської атаки
Фото: Охматдит
Евакуація пацієнтів після російської атаки

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

На місцт медики і перехожі допомагають розібрати завали
Фото: Олександр Ратушняк
На місцт медики і перехожі допомагають розібрати завали

Наслідки уНаслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки уНаслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Підтримати "Охматдит" можна за посиланнями: Приват, Монобанк.

Доповнення. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко згодом повідомив у телемарафоні, що росіяни завдали удару по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит", де перебували важкохворі діти на діалізі.

У лікарні на момент обстрілу тривали операції, проте в операційних та реанімаційних вдалося всіх врятувати.

Дітей у координації з Київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять. В пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги, або хто не може жити без електроживлення. Триває евакуація пацієнтів, зокрема хворих з реанімації, оскільки там немає електрики, води та кисню. 

Кількість поранених та загиблих постійно зростає, але остаточну кількість постраждалих буде відомо пізніше.

Є поранені медики, їм надається допомога.

За словами Зеленського, сьогодні під час масованої ракетної атаки  Росія випустила ронад 40 ракет різних типів, атакувавши Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

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