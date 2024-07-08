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Росія випустила по Україні більше 40 ракет, - Зеленський

Постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Росія випустила по Україні більше 40 ракет, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні вранці Росія атакувала українські міста більше ніж 40 ракетами. Під час масованої атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня", - написав він у Telegram. 

Наразі задіяні всі служби, аби врятувати якнайбільше людей.

"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, внаслідок удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Є поранені. Постраждала також дитяча лікарня Охматдит. Розбір завалів триває.

У Кривому Розі внаслідок російських обстрілів загинуло 10 осіб, понад 30 людей травмовано.

Унаслідок російської атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку та підприємство і СТО. Є поранені.

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