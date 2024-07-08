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Зеленський прибув у Варшаву, де зустрінеться з Туском і Дудою, ‒ ЗМІ

Візит відбувається напередодні саміту НАТО у Варшаві.

Зеленський прибув у Варшаву, де зустрінеться з Туском і Дудою, ‒ ЗМІ
Фото: Abaca /East New

Президент України Володимир Зеленський прибув у Варшаву, про це повідомляє RMF FM.

Під час візиту відбудеться перша зустріч українського лідера із прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Приблизно о 14:15 за київським часом очікується їхня спільна пресконференція.

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Потім Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою.

Під час візиту український лідер поінформує Туска та Дуду про ситуацію на фронті, зазначає видання. Варшава і Київ мають скоординувати свої позиції до завтрашнього саміту НАТО у Вашингтоні.

“Анджей Дуда летить до столиці Америки разом із міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камішем та міністром закордонних справ Радославом Сікорським. Буде присутній і Володимир Зеленський”, ‒ йдеться у матеріалі.

  • Востаннє президент України відвідав Польщу з офіційним візитом на початку квітня. Тоді він зустрівся, зокрема, з президентом Анджеєм Дудою.
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