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Новопризначений глава МЗС Британії підтвердив підтримку України

Очільник МЗС України привітав новопризначеного британського колегу з початком роботи.

Новопризначений глава МЗС Британії підтвердив підтримку України
Фото: ArmyInform

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі. Дипломати обговорили двосторонні відносини та майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Про це глава українського закордонного відомства написав у мережі "Х".

"Щойно провів розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, під час якої я привітав його з початком роботи на чолі британської дипломатії. Я вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах", — написав Кулеба.

Колеги обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема, детально проаналізували майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

"Міністр закордонних справ прийняв моє запрошення відвідати Україну з візитом", — додав глава МЗС України.

  • 5 липня новий прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосив склад свого уряду. Заступником прем'єра стала Анжела Рейнер (заступниця лідера лейбористів), МЗС очолив Девід Леммі, Міноборони — Джон Гілі, Міносвіти — Бріджит Філіпсон, Міненерго — Ед Мілібенд.
  • Девід Леммі й Джон Гілі, які відвідали Київ у травні, запевнили, що лейбористський уряд Великобританії буде повністю відданий підтримці Києва.
  • Politico зазначало, що зміна влади у Великобританії не повинна суттєво вплинути на підтримку Лондоном України. Кір Стармер упродовж останніх чотирьох років намагався переконати британських виборців, що його партія патріотична і дбає про національну безпеку і має співзвучну позицію з консерваторами у зовнішній політиці й відданість НАТО та війні в Україні.
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