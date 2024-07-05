Новопризначений глава МЗС Британії підтвердив підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі. Дипломати обговорили двосторонні відносини та майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Про це глава українського закордонного відомства написав у мережі "Х".

"Щойно провів розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, під час якої я привітав його з початком роботи на чолі британської дипломатії. Я вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах", — написав Кулеба.

Колеги обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема, детально проаналізували майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

"Міністр закордонних справ прийняв моє запрошення відвідати Україну з візитом", — додав глава МЗС України.