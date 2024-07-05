Новопризначений глава МЗС Британії підтвердив підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі. Дипломати обговорили двосторонні відносини та майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.
Про це глава українського закордонного відомства написав у мережі "Х".
"Щойно провів розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, під час якої я привітав його з початком роботи на чолі британської дипломатії. Я вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах", — написав Кулеба.
Колеги обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема, детально проаналізували майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.
"Міністр закордонних справ прийняв моє запрошення відвідати Україну з візитом", — додав глава МЗС України.
- 5 липня новий прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосив склад свого уряду. Заступником прем'єра стала Анжела Рейнер (заступниця лідера лейбористів), МЗС очолив Девід Леммі, Міноборони — Джон Гілі, Міносвіти — Бріджит Філіпсон, Міненерго — Ед Мілібенд.
- Девід Леммі й Джон Гілі, які відвідали Київ у травні, запевнили, що лейбористський уряд Великобританії буде повністю відданий підтримці Києва.
- Politico зазначало, що зміна влади у Великобританії не повинна суттєво вплинути на підтримку Лондоном України. Кір Стармер упродовж останніх чотирьох років намагався переконати британських виборців, що його партія патріотична і дбає про національну безпеку і має співзвучну позицію з консерваторами у зовнішній політиці й відданість НАТО та війні в Україні.