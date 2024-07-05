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Україна допоможе Молдові боротися з гібридною загрозою з боку РФ, — Кулеба

Україна поділиться з Молдовою всім, що їй відомо про роботу та вплив російської гібридної загрози

Україна допоможе Молдові боротися з гібридною загрозою з боку РФ, — Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

Україна допоможе Молдові у боротьбі із російською гібридною загрозою, адже цілюю РФ є вплив на вибори президента і референдум про вступ Молдови до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками тристоронніх переговорів глав МЗС України, Молдови, Румунії в Кишиневі, пише Укрінформ.

“Ми узгодили кроки з протидії дезінформації та іншим формам російської гібридної агресії проти наших країн. Росія задіє всю свою пропагандистську машину, щоб повпливати на вибори президента та референдум у Молдові”, – сказав Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, Україна готова ділитися з Молдовою всім, що їй відомо про роботу та вплив російської гібридної загрози, щоб допомогти від неї захиститися.

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