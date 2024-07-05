Україна допоможе Молдові боротися з гібридною загрозою з боку РФ, — Кулеба

Україна допоможе Молдові у боротьбі із російською гібридною загрозою, адже цілюю РФ є вплив на вибори президента і референдум про вступ Молдови до Європейського Союзу.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками тристоронніх переговорів глав МЗС України, Молдови, Румунії в Кишиневі, пише Укрінформ.
“Ми узгодили кроки з протидії дезінформації та іншим формам російської гібридної агресії проти наших країн. Росія задіє всю свою пропагандистську машину, щоб повпливати на вибори президента та референдум у Молдові”, – сказав Дмитро Кулеба.
За словами глави МЗС, Україна готова ділитися з Молдовою всім, що їй відомо про роботу та вплив російської гібридної загрози, щоб допомогти від неї захиститися.
- 20 червня парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС.