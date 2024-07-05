Кір Стармер офіційно став премʼєром Великої Британії

Букінгемський палац підтвердив, що Кір Стармер є новим прем'єр-міністром, повідомляє The Guardian.

“Сьогодні король прийняв на аудієнції високоповажного сера Кіра Стармера і попросив його сформувати нову адміністрацію. Сер Кір прийняв пропозицію його величності та поцілував руки після призначення прем’єр-міністром і першим лордом казначейства”, – йдеться у повідомлення Букінгемського палацу.

Незабаром Стармер призначить новий кабінет міністрів.

Тим часом консерватор Ріші Сунак пішов у відставку з поста прем'єр-міністра, про що він повідомив Королю Чарльзу. Зазначимо, що після 14 років правління консерваторів лейбористи переконливо перемогли на загальних виборах.

Що відомо про Кіра Стармера

Сер Кір Родні Стармер є британським юристом і політиком. Він лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

Стармер працював адвокатом з прав людини та був директором державного обвинувачення (DPP) з 2008 по 2013 рік, керуючи Королівською прокуратурою Англії та Уельсу.

Його лідерство в Лейбористській партії призвело до активної участі у парламентських виборах 2024 року.