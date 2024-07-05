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Столтенберг сподівається на приєднання України до НАТО протягом десятиліття

Також він закликав до збільшення військової допомоги для України. 

Столтенберг сподівається на приєднання України до НАТО протягом десятиліття
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спілкується з журналістами після зустрічі з президентом США у Вашингтоні, 17 червня 20
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що протягом найближчих 10 років Україна приєднається до Альянсу.

Про це він розповів у інтерв'ю агенції dpa, пише tagesschau.

"Я дуже сподіваюся, що Україна буде союзником", – відповів він на запитання про можливе розширення альянсу в найближчі десять років. 

Також Столтенберг незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні закликав надати ще більше військової допомоги для України.

"Чим сильніша наша підтримка, тим швидше ця війна може закінчитися. Чим більше ми зобов'язуємося довгостроково, тим швидше війна може закінчитися", – сказав він.

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