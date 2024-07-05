Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
ГоловнаПолітика

Чернєв: на саміті у Вашингтоні очікуються рішення стосовно практичної інтеграції України у НАТО

Очікується, зщо на Саміті буде підвищено статус представника України в НАТО до рівня посла. та затвердження військової допомоги. 

Чернєв: на саміті у Вашингтоні очікуються рішення стосовно практичної інтеграції України у НАТО
Фото ілюстративне
Фото: nato.int

Україна намагається максимально посилити свої позиції і перед самітом НАТО і на самому саміті. На заході, що відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня, очікується ухвалення низки практичних кроків для поглиблення взаємодії України з партнерами з Альянсу.

Про це розповів народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, ідеться про низку кроків для поглиблення взаємодії України з партнерами.

"Ми знаємо, що буде збільшено місію у Вісбадені, яка координує всю допомогу Україні. Буде підвищено статус представника України в НАТО до рівня посла. Крім того, очікується остаточне затвердження на саміті надання нам військової допомоги наступного року в розмірі 40 млрд. Це вдвічі більше, ніж планувалося раніше. Головне, що це координуватиметься у форматі НАТО й це буде зобов’язання, а не добровільна допомога", – наголосив народний депутат.

За його словами, Україна не відмовляється від ідеї політичного запрошення в НАТО й розглядає його як єдиний легальний інструмент, який підтверджує рух до членства в Альянсі.

"Добре, що наші партнери мають консенсус, що Україна буде в НАТО, але також повинні бути зроблені кроки в цьому напрямку. Зараз дуже складно говорити, що рішення про політичне запрошення буде прийнято, але я бачу, що будуть ухвалені рішення стосовно нашої практичної інтеграції в НАТО", – зазначив парламентарій.

  • Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що від саміту НАТО 9-11 липня у Вашингтоні не очікує запрошення на вступ в Альянс, однак розраховує на іншу військову допомогу від партнерів. 
  • Нещодавно заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс повідомив “Голосу Америки”, що НАТО запропонує Україні "конкретні кроки" для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі під час саміту наступного тижня у Вашингтоні. 
  • Напередодні Reuters із посиланням на західноєвропейського дипломата повідомило, що члени НАТО погодили фінансову допомогу для України на 40 млрд євро на наступний рік. Країни-члени НАТО підпишуть відповідне зобов'язання наступного тижня під час саміту Альянсу у Вашингтоні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies