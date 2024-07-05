Чернєв: на саміті у Вашингтоні очікуються рішення стосовно практичної інтеграції України у НАТО

Очікується, зщо на Саміті буде підвищено статус представника України в НАТО до рівня посла. та затвердження військової допомоги.

Україна намагається максимально посилити свої позиції і перед самітом НАТО і на самому саміті. На заході, що відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня, очікується ухвалення низки практичних кроків для поглиблення взаємодії України з партнерами з Альянсу.

Про це розповів народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, ідеться про низку кроків для поглиблення взаємодії України з партнерами.

"Ми знаємо, що буде збільшено місію у Вісбадені, яка координує всю допомогу Україні. Буде підвищено статус представника України в НАТО до рівня посла. Крім того, очікується остаточне затвердження на саміті надання нам військової допомоги наступного року в розмірі 40 млрд. Це вдвічі більше, ніж планувалося раніше. Головне, що це координуватиметься у форматі НАТО й це буде зобов’язання, а не добровільна допомога", – наголосив народний депутат.

За його словами, Україна не відмовляється від ідеї політичного запрошення в НАТО й розглядає його як єдиний легальний інструмент, який підтверджує рух до членства в Альянсі.

"Добре, що наші партнери мають консенсус, що Україна буде в НАТО, але також повинні бути зроблені кроки в цьому напрямку. Зараз дуже складно говорити, що рішення про політичне запрошення буде прийнято, але я бачу, що будуть ухвалені рішення стосовно нашої практичної інтеграції в НАТО", – зазначив парламентарій.