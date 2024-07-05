Чернєв: на саміті у Вашингтоні очікуються рішення стосовно практичної інтеграції України у НАТО

Україна намагається максимально посилити свої позиції і перед самітом НАТО і на самому саміті. На заході, що відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня, очікується ухвалення низки практичних кроків для поглиблення взаємодії України з партнерами з Альянсу.
Про це розповів народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.
За його словами, ідеться про низку кроків для поглиблення взаємодії України з партнерами.
"Ми знаємо, що буде збільшено місію у Вісбадені, яка координує всю допомогу Україні. Буде підвищено статус представника України в НАТО до рівня посла. Крім того, очікується остаточне затвердження на саміті надання нам військової допомоги наступного року в розмірі 40 млрд. Це вдвічі більше, ніж планувалося раніше. Головне, що це координуватиметься у форматі НАТО й це буде зобов’язання, а не добровільна допомога", – наголосив народний депутат.
За його словами, Україна не відмовляється від ідеї політичного запрошення в НАТО й розглядає його як єдиний легальний інструмент, який підтверджує рух до членства в Альянсі.
"Добре, що наші партнери мають консенсус, що Україна буде в НАТО, але також повинні бути зроблені кроки в цьому напрямку. Зараз дуже складно говорити, що рішення про політичне запрошення буде прийнято, але я бачу, що будуть ухвалені рішення стосовно нашої практичної інтеграції в НАТО", – зазначив парламентарій.
- Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що від саміту НАТО 9-11 липня у Вашингтоні не очікує запрошення на вступ в Альянс, однак розраховує на іншу військову допомогу від партнерів.
- Нещодавно заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс повідомив “Голосу Америки”, що НАТО запропонує Україні "конкретні кроки" для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі під час саміту наступного тижня у Вашингтоні.
- Напередодні Reuters із посиланням на західноєвропейського дипломата повідомило, що члени НАТО погодили фінансову допомогу для України на 40 млрд євро на наступний рік. Країни-члени НАТО підпишуть відповідне зобов'язання наступного тижня під час саміту Альянсу у Вашингтоні.