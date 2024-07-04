До Києва прибув голова Генштабу Польщі

Сьогодні, 4 липня, до України із робочим візитом прибув генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штабу Польщі.

Про це пише польський Генштаб у соцмережі Х.

Кукула вже вшанував загиблих у війні, поклавши букет квітів до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

Зазначається, що генерал завітав з візитом на запрошення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

"Це ще одна важлива зустріч обох командувачів, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею та нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", – йдеться у повідомленні.

Złożeniem wiązanki kwiatów przy Ścianie Pamięci Poległym za Ukrainę generał Wiesław Kukuła, szef @SztabGenWP 🇵🇱 rozpoczął robocze spotkanie w Kijowie.



Generał złożył wizytę na zaproszenie szefa Obrony 🇺🇦 generała Ołeksandra Syrskiego.

To kolejne ważne spotkanie obydwu dowódców,… pic.twitter.com/cjiYewSuzZ — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) July 4, 2024

Наприкінці травня Олександр Сирський обговорив із начальником Генерального штабу ЗС Польщі генералом Вєславом Кукулою потреби українських військових.