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До Києва прибув голова Генштабу Польщі

Генерал Веслав Кукула прибув на запрошення Сирського.

До Києва прибув голова Генштабу Польщі
Фото: Генштаб Польщі

Сьогодні, 4 липня, до України із робочим візитом прибув генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штабу Польщі. 

Про це пише польський Генштаб у соцмережі Х.

Кукула вже вшанував загиблих у війні, поклавши букет квітів до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

Зазначається, що генерал завітав з візитом на запрошення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

"Це ще одна важлива зустріч обох командувачів, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею та нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", – йдеться у повідомленні. 

Наприкінці травня Олександр Сирський обговорив із начальником Генерального штабу ЗС Польщі генералом Вєславом Кукулою потреби українських військових.

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