​Сирський обговорив із начальником Генштабу ЗС Польщі потреби ЗСУ та питання підготовки українських бійців

Головнокомандувач ЗСУ також розповів про поточну ситуацію на полі бою

LB.ua в Google News

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорив із начальником Генерального штабу ЗС Польщі генералом Вєславом Кукулою потреби українських військових.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також – питання підготовки українських бійців", – зазначив він.

Сирський зазначив, що Україна готова ділитися з польськими колегами досвідом, набутим нашими Силами оборони під час ведення бойових дій.

"Вчергове подякував особисто генералу Кукулі та польському народу за потужну підтримку в протистоянні російській агресії", – додав головнокомандувач ЗСУ.

Військові іноземні інструктори в Україні