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​Сирський обговорив із начальником Генштабу ЗС Польщі потреби ЗСУ та питання підготовки українських бійців

Головнокомандувач ЗСУ також розповів про поточну ситуацію на полі бою

​Сирський обговорив із начальником Генштабу ЗС Польщі потреби ЗСУ та питання підготовки українських бійців
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорив із начальником Генерального штабу ЗС Польщі генералом Вєславом Кукулою потреби українських військових.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також – питання підготовки українських бійців", – зазначив він.

Сирський зазначив, що Україна готова ділитися з польськими колегами досвідом, набутим нашими Силами оборони під час ведення бойових дій.

"Вчергове подякував особисто генералу Кукулі та польському народу за потужну підтримку в протистоянні російській агресії", – додав головнокомандувач ЗСУ.

Військові іноземні інструктори в Україні

  • Після початку повномасштабної війни українські військові проходять тренування за кордоном. Однак цього року французький президент Макрон виступив із ініціативою повернути навчання з закордонними інструкторами на територію України. Деякі країни підтримали пропозицію Макрона. Деякі, як США, відправляти сюди своїх військових, не збираються.
  • Президент Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу і зазначив, що навчання в Україні дозволять оптимізувати терміни, адже не потрібно витрачати час на дорогу.
  • 27 травня Сирський повідомив, що після спілкування з французьким колегою Себастьяном Лекорню сторони домовилися про відправку інструкторів з Франції для підготовки українських військовослужбовців. Проте в Міноборони Франції цього не підтвердили. Пізніше Міноборони України опублікувало заяву, що "станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання".
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