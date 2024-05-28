​Сирський обговорив із начальником Генштабу ЗС Польщі потреби ЗСУ та питання підготовки українських бійців

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорив із начальником Генерального штабу ЗС Польщі генералом Вєславом Кукулою потреби українських військових.
Про це Сирський повідомив у Telegram.
"Обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також – питання підготовки українських бійців", – зазначив він.
Сирський зазначив, що Україна готова ділитися з польськими колегами досвідом, набутим нашими Силами оборони під час ведення бойових дій.
"Вчергове подякував особисто генералу Кукулі та польському народу за потужну підтримку в протистоянні російській агресії", – додав головнокомандувач ЗСУ.
Військові іноземні інструктори в Україні
- Після початку повномасштабної війни українські військові проходять тренування за кордоном. Однак цього року французький президент Макрон виступив із ініціативою повернути навчання з закордонними інструкторами на територію України. Деякі країни підтримали пропозицію Макрона. Деякі, як США, відправляти сюди своїх військових, не збираються.
- Президент Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу і зазначив, що навчання в Україні дозволять оптимізувати терміни, адже не потрібно витрачати час на дорогу.
- 27 травня Сирський повідомив, що після спілкування з французьким колегою Себастьяном Лекорню сторони домовилися про відправку інструкторів з Франції для підготовки українських військовослужбовців. Проте в Міноборони Франції цього не підтвердили. Пізніше Міноборони України опублікувало заяву, що "станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання".