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Латвія профінансує коаліцію дронів на 20 мільйонів євро

Країна не лише допомагатиме Україні, але й інвестуватиме у безпілотники для власного війська.

Латвія профінансує коаліцію дронів на 20 мільйонів євро
Фото: Facebook/Biedrība "Tavi draugi"

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив про намір країни цьогоріч профінансувати на суму 20 мільйонів євро надання Україні БПЛА в рамках Коаліції дронів.

Як пише видання LSM, в уряді також планують залучити аналогічну суму для розвитку власного виробництва та забезпечення свого війська безпілотниками. Щонайменше половина грошей підуть на купівлю БПЛА у латвійських компаній. За словами міністра, випробування дронів вже проведені сімома підприємствами. 

Спрудс стверджує, що Латвія ставить перед собою амбітну мету - силами внутрішнього виробництва досягти позначки у 1000 зібраних дронів, які не лише б підсилили власну армію, але й вирушили б до України.

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