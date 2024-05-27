Росіяни атакували за день 8 громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 27 травня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманьська, Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 89 вибухів.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та атакували FPV-дроном.

По Краснопільській громаді окупанти стріляли з артилерії та стрілецької зброї.

Юнаківську та Есманьську громади армія РФ обстріляла з мінометів.

Хотінську, Середино-Будську та Шалигинську громади російські військові атакували з артилерії та мінометів.

Також мінометами та FPV-дронами ворог атакував Великописарівську громаду.