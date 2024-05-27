Співробітники ДПСУ викрили групу охочих нелегально втекти за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Група з чотирьох «нелегальних» пасажирів за вказівками організаторів прибула до Одеси. Надалі чоловіки мали два тижні проживати в готелі та у визначений час прибути до місця, де на них очікував водій «бла-бла-кару»”, – розповіли в ДПСУ.
Прикордонники уточнили, що вартість поїздки для кожного становила 6 тис. доларів.
Співробітники ДПСУ зупинили водія фури та самих порушників на ділянці автодороги Одеса-Рені.
В результаті щодо перевізника направлене повідомлення до поліції, а на пасажирів склали адмінпротоколи.
- 28-річний одесит намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Турунчук, а в подальшому Дністер на дитячому надувному матраці. Його затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону.