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Прикордонники затримали охочих втекти за кордон у причепі фури

Вартість поїздки для кожного становила 6 тис. доларів.

Прикордонники затримали охочих втекти за кордон у причепі фури
Прикордонники затримали бажаючих втекти за кордон у причепі фури
Фото: Скріншот з відео

Співробітники ДПСУ викрили групу охочих нелегально втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Група з чотирьох «нелегальних» пасажирів за вказівками організаторів прибула до Одеси. Надалі чоловіки мали два тижні проживати в готелі та у визначений час прибути до місця, де на них очікував водій «бла-бла-кару»”, – розповіли в ДПСУ.

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Прикордонники уточнили, що вартість поїздки для кожного становила 6 тис. доларів.

Співробітники ДПСУ зупинили водія фури та самих порушників на ділянці автодороги Одеса-Рені. 

В результаті щодо перевізника направлене повідомлення до поліції, а на пасажирів склали адмінпротоколи.

  • 28-річний одесит намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Турунчук, а в подальшому Дністер на дитячому надувному матраці. Його затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону.
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