На сході України ворог за добу скинув понад 80 авіабомб, – Сили оборони

По всій лінії фронту росіяни скинули майже сотню КАБів.

Ворог за добу здійснив скидання 83 керованих авіабомб на сході України, тоді як по всій лінії фронту нарахували до 98 КАБів.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише "Інтерфакс-Україна".

"У нашій зоні відповідальності ворог завдав 52 авіаудари зі скиданнями 83 КАБів (по всій лінії фронту авіація ворога нанесла 61 авіаудар, зокрема із застосуванням 98 КАБів)" — зазначив Волошин.

Щодо ситуації навколо Часового Яру, то там тривають активні бої. Водночас наразі зменшилася кількість ворожих авіаударів, однак збільшилася кількість ворожих арт/мінометних обстрілів. Ворог здійснює штурми із залученням бронетехніки.

"Жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав, ворожої армії в місті немає. Однак останнім часом противник не полишає спроб штурмовими групами намагатися прориватися в місто та околиці. Ворог продовжує знищувати Часів Яр і навколишні населені пункти авіацією та артилерією", — розповів Волошин.

За минулу добу в районі Часового Яру ворожа авіація завдала 8 авіаударів зі скиданням 5 КАБів. Також, збільшилася кількість ворожих штурмових дій у напрямку Білогорівки, їх було проведено 13.

На Часовоярівському напрямку Сили оборони знищили 60 окупантів, також 102 отримали поранення.