На сході України ворог за добу скинув понад 80 авіабомб, – Сили оборони

Ворог за добу здійснив скидання 83 керованих авіабомб на сході України, тоді як по всій лінії фронту нарахували до 98 КАБів.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише "Інтерфакс-Україна".
"У нашій зоні відповідальності ворог завдав 52 авіаудари зі скиданнями 83 КАБів (по всій лінії фронту авіація ворога нанесла 61 авіаудар, зокрема із застосуванням 98 КАБів)" — зазначив Волошин.
Щодо ситуації навколо Часового Яру, то там тривають активні бої. Водночас наразі зменшилася кількість ворожих авіаударів, однак збільшилася кількість ворожих арт/мінометних обстрілів. Ворог здійснює штурми із залученням бронетехніки.
"Жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав, ворожої армії в місті немає. Однак останнім часом противник не полишає спроб штурмовими групами намагатися прориватися в місто та околиці. Ворог продовжує знищувати Часів Яр і навколишні населені пункти авіацією та артилерією", — розповів Волошин.
За минулу добу в районі Часового Яру ворожа авіація завдала 8 авіаударів зі скиданням 5 КАБів. Також, збільшилася кількість ворожих штурмових дій у напрямку Білогорівки, їх було проведено 13.
На Часовоярівському напрямку Сили оборони знищили 60 окупантів, також 102 отримали поранення.
- За даними Генштабу, ворог концентрує удари під Часовим Яром. Ситуація залишається складною на Харківському та Покровському напрямках. Сили оборони контролюють ситуацію.