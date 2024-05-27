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На сході України ворог за добу скинув понад 80 авіабомб, – Сили оборони

По всій лінії фронту росіяни скинули майже сотню КАБів.

На сході України ворог за добу скинув понад 80 авіабомб, – Сили оборони
Фото: Telegram/Zelenskiy

Ворог за добу здійснив скидання 83 керованих авіабомб на сході України, тоді як по всій лінії фронту нарахували до 98 КАБів.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише "Інтерфакс-Україна".

"У нашій зоні відповідальності ворог завдав 52 авіаудари зі скиданнями 83 КАБів (по всій лінії фронту авіація ворога нанесла 61 авіаудар, зокрема із застосуванням 98 КАБів)" — зазначив Волошин.

Щодо ситуації навколо Часового Яру, то там тривають активні бої. Водночас наразі зменшилася кількість ворожих авіаударів, однак збільшилася кількість ворожих арт/мінометних обстрілів. Ворог здійснює штурми із залученням бронетехніки.

"Жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав, ворожої армії в місті немає. Однак останнім часом противник не полишає спроб штурмовими групами намагатися прориватися в місто та околиці. Ворог продовжує знищувати Часів Яр і навколишні населені пункти авіацією та артилерією", — розповів Волошин.

За минулу добу в районі Часового Яру ворожа авіація завдала 8 авіаударів зі скиданням 5 КАБів. Також, збільшилася кількість ворожих штурмових дій у напрямку Білогорівки, їх було проведено 13.

На Часовоярівському напрямку Сили оборони знищили 60 окупантів, також 102 отримали поранення.

  • За даними Генштабу, ворог концентрує удари під Часовим Яром. Ситуація залишається складною на Харківському та Покровському напрямках. Сили оборони контролюють ситуацію.
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