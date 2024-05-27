Ворог концентрує удари під Часовим Яром, – Генштаб

Найбільша інтенсивність бойових дії залишається на Харківському і Покровському напрямках.

Упродовж дня ситуація на фронт залишається загостреною, водночас, контрольованою Силами оборони. Найбільша інтенсивність зберігається на Покровському та Харківському напрямках. Також ворог концентрує удари під Часовим Яром. Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10. Чотири бої продовжуються. Ситуація контрольована, українські підрозділи посилюють стійкість оборони. При цьому противник застосував уже 17 керованих авіабомб. Зокрема, нових ударів КАБами зазнали Вовчанськ, Липці та Старий Салтів.

На Куп’янському напрямку російські загарбники за підтримки з повітря сім разів намагалися вклинитися в наші оборонні рубежі, атакуючи зокрема поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, Берестового, Греківки, Дружелюбівки, Невського та біля М’ясожарівки. Били КАБами по Озерному, Куп’янську, Петропавлівці.

Три штурмові дії ворога відбулися на Лиманському напрямку. Тут агресор атакував у районі населеного пункту Терни. Наші війська діють активно та дають гідну відсіч.

Ще п’ять атак російських окупантів наші підрозділи відбивали на Сіверському напрямку. Поблизу Виїмки зупинено три ворожі штурми. Ще по одному – біля Верхньокам’янського, а також у районі Спірного, де агресор атакував за підтримки авіації.

У районі Новий, що під Часовим Яром, противник з початку доби здійснив уже п’ять штурмових дій. Ще по одній атаці проводив на Кліщіївку та Іванівське. А загалом на Краматорському напрямку наші захисники відбивали сім атак окупантів. Повітряних ударів зазнали Тарасівка та Дружба.

На Покровському напрямку кількість ворожих штурмових дій з початку доби зросла до 16. Росіяни атакують поблизу Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, Нетайлового. Ситуація напружена. По населених пунктах Сокіл і Желенне била ворожа авіація.

На Курахівському напрямку наші воїни стали на заваді вісьмом атакам противника. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку російські окупанти здійснили вже п’ять наступальних спроб – крім Старомайорського, також у напрямку села Урожайне. По П’ятихатках агресор бив з авіації.

На Оріхівському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку, поблизу Кринок та на інших лівобережних плацдармах, відбито чотири атаки противника.

Наші війська виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення.