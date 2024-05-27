Російська армія атакувала з артилерії Новгород-Сіверський район Чернігівщини

У понеділок, 27 травня, російська армія атакувала з артилерії села Новгрод-Сіверського району Чернігівщини. Унаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Внаслідок російських ударів по двох селах Новгород-Сіверського району двоє мирних мешканців зазнали поранень. У першому випадку постраждав чоловік, який знаходився біля сільгоспбудівлі; в іншому – через обстріл артилерії поранень зазнала жінка", – повідомив очільник ОВА.

Обидвоє постраждалих госпіталізовані.