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Російська армія атакувала з артилерії Новгород-Сіверський район Чернігівщини

Двоє людей зазнали поранень.

Російська армія атакувала з артилерії Новгород-Сіверський район Чернігівщини
Фото: Офіс Генпрокурора

У понеділок, 27 травня, російська армія атакувала з артилерії села Новгрод-Сіверського району Чернігівщини. Унаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Внаслідок російських ударів по двох селах Новгород-Сіверського району двоє мирних мешканців зазнали поранень. У першому випадку постраждав чоловік, який знаходився біля сільгоспбудівлі; в іншому – через обстріл артилерії поранень зазнала жінка", – повідомив очільник ОВА.

Обидвоє постраждалих госпіталізовані.

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