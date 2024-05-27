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У Кривому Розі начальниця відділу освіти із спільниками відмила понад 1 млн грн на ремонті укриттів

До злочинної схеми входили директор дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтер відділу освіти виконкому і троє підприємців. 

У Кривому Розі начальниця відділу освіти із спільниками відмила понад 1 млн грн на ремонті укриттів
Освітянка із спільниками відмили мільйон на ремонті укриттів
Фото: Офіс генпрокурора

Повідомили про підозру начальниці відділу освіти виконкому однієї із районних рад у м. Кривий Ріг та п’яти її співучасникам, які "відмили" на ремонті укриттів понад мільйон гривень.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.  

"Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", – зазначили прокурори. 

Службовиця розробила злочинний план заволодіння бюджетними коштами, виділеними на поточний ремонт укриттів у закладах освіти м. Кривого Рогу. До злочинної схеми вона залучила директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому і трьох підприємців. 

Підозрювані внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. На підставі цих документів було перераховано кошти на користь підконтрольних підрядних підприємств. 

У подальшому кошти були розподілені між учасниками організованої групи. 

Своїми протиправними діями підозрювані призвели до суттєвих збитків територіальній громаді – понад 1 млн грн.Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено грошові кошти, документацію, що підтверджує злочинну діяльність, та автомобілі. 

Вилучені гроші у освітянки
Фото: Офіс генпрокурора
Вилучені гроші у освітянки
Вилучене авто у підозрюваних
Фото: Офіс генпрокурора
Вилучене авто у підозрюваних

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Начальницю та бухгалтера відділу освіти виконкому відсторонено від займаних посад. 

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