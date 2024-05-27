Кличко: Київ готовий відправити до Харкова медтехніку, генератори та транспорт

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця готова відправити до Харкова 30 апаратів ШВЛ, 50 генераторів та 10 пасажирських автобусів.
Про це він написав у телеграмі.
Він зазначив, що кияни висловлюють свою підтримку незламним мешканцям Харкова, який постійно зазнає нищівних ударів російської армії.
"Сьогодні в Харкові день жалоби за загиблими внаслідок бомбового удару ворога по гіпермаркету «Епіцентр». Кияни щиро співчувають родинам загиблих харківʼян", – додав Кличко.
Також він звернувся до всіх міжнародних партнерів, від яких залежить надання необхідного озброєння Україні, зокрема, й ППО для Харкова.
"Україні потрібна зброя, щоб захищатися й щоб відповідати агресору! Досить дискусій щодо того, чи повинна Україна мати змогу зупинити ворога, завдаючи удари по його території", – написав Кличко.
- Тим часом кількість загиблих внаслідок російського удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 16. Безвісти зниклими вважаються 5 осіб.
- Станом на сьогоднішній ранок розібрали близько 30% завалів. Роботи доводиться припиняти на час повітряних тривог – у зв'язку з тактикою Росії завдавати повторних ударів.
- У суботу 25 травня, коли окупанти вдарили по "Епіцентру", вони атакували також цільну житлову забудову міста і парк. Тоді за один день Росія поранила 60 людей.
- 27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр".