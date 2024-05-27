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Кличко: Київ готовий відправити до Харкова медтехніку, генератори та транспорт

Мер столиці зазначив, що кияни співчувають родинам загиблих жителів Харкова.

Кличко: Київ готовий відправити до Харкова медтехніку, генератори та транспорт
Віталій Кличко
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця готова відправити до Харкова 30 апаратів ШВЛ, 50 генераторів та 10 пасажирських автобусів.

Про це він написав у телеграмі. 

Він зазначив, що кияни висловлюють свою підтримку незламним мешканцям Харкова, який постійно зазнає нищівних ударів російської армії.

"Сьогодні в Харкові день жалоби за загиблими внаслідок бомбового удару ворога по гіпермаркету «Епіцентр». Кияни щиро співчувають родинам загиблих харківʼян", – додав Кличко. 

Також він звернувся до всіх міжнародних партнерів, від яких залежить надання необхідного озброєння Україні, зокрема, й ППО для Харкова.

"Україні потрібна зброя, щоб захищатися й щоб відповідати агресору! Досить дискусій щодо того, чи повинна Україна мати змогу зупинити ворога, завдаючи удари по його території", – написав Кличко. 

  • Тим часом кількість загиблих внаслідок російського удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 16. Безвісти зниклими вважаються 5 осіб. 
  • Станом на сьогоднішній ранок розібрали близько 30% завалів. Роботи доводиться припиняти на час повітряних тривог – у зв'язку з тактикою Росії завдавати повторних ударів.
  • У суботу 25 травня, коли окупанти вдарили по "Епіцентру", вони атакували також цільну житлову забудову міста і парк. Тоді за один день Росія поранила 60 людей.
  • 27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр".
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