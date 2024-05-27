У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Активіст Перов: забудовник відгородив парканом прохід на Андріївський узвіз

На цьому місці хочуть звести готель. 

Активіст Перов: забудовник відгородив парканом прохід на Андріївський узвіз
Відгороджений прохід
Фото: Ярослав Ємельяненко

Прохід з вулиці Фролівської до Андріївського узвозу знову відгородили. Декілька тижнів тому невідомі зварили на цьому місці каркас огорожі, а тоді прохід закрили профлистом. 

Про це київський активіст Дмитро Перов повідомив у Facebok. Він нагадав, що в 2019 році паркан на цьому місці знесли, але тепер його встановлюють знову. 

За інформацією Перова, будівництво пов'язують із компанією "Кадорр груп". Вона планувала звести на історичному Андріївському узвозі готель. 

Спроби звести в історичній місцині Києва черговий готель тривають з 2016 року. Забудовником виступила Kadorr Group. Активісти наголошували, що 30-метровий готель у цьому місці може призводити до зсувів ґрунту, руйнації вулиці, пошкодження музеїв та житлових будинків, писала УП. 

Вирішити долю забудови намагалися в судах. І хоча спершу суд анулював дозвіл на будівництво, Окружний адміністративний суд (нині ліквідований), скасував це і дозволив звести там паркан. У 2018 Київрада розірвала договір оренди ділянки з компанією "Макрон", оскільки вона не доплатила місту і не почала будівництво у встановлені терміни.

Але у квітні 2021 Верховний суд дозволив компанії звести готель на цьому місці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies