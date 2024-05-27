Активіст Перов: забудовник відгородив парканом прохід на Андріївський узвіз

Прохід з вулиці Фролівської до Андріївського узвозу знову відгородили. Декілька тижнів тому невідомі зварили на цьому місці каркас огорожі, а тоді прохід закрили профлистом.

Про це київський активіст Дмитро Перов повідомив у Facebok. Він нагадав, що в 2019 році паркан на цьому місці знесли, але тепер його встановлюють знову.

За інформацією Перова, будівництво пов'язують із компанією "Кадорр груп". Вона планувала звести на історичному Андріївському узвозі готель.

Спроби звести в історичній місцині Києва черговий готель тривають з 2016 року. Забудовником виступила Kadorr Group. Активісти наголошували, що 30-метровий готель у цьому місці може призводити до зсувів ґрунту, руйнації вулиці, пошкодження музеїв та житлових будинків, писала УП.

Вирішити долю забудови намагалися в судах. І хоча спершу суд анулював дозвіл на будівництво, Окружний адміністративний суд (нині ліквідований), скасував це і дозволив звести там паркан. У 2018 Київрада розірвала договір оренди ділянки з компанією "Макрон", оскільки вона не доплатила місту і не почала будівництво у встановлені терміни.

Але у квітні 2021 Верховний суд дозволив компанії звести готель на цьому місці.