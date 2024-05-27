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​З'явилися супутникові фото наслідків ударів безпілотників ГУР по російській РЛС

"Воронеж-М" є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності.

​З'явилися супутникові фото наслідків ударів безпілотників ГУР по російській РЛС
Фото: "Схеми"

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердили, що в ніч на 27 травня безпілотники атакували радіолокаційну станцію Воронеж-М в Оренбурзькій області РФ.

Про ц повідомляють "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода").

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки цієї атаки. На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було - ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА.

Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.

Фото: "Схеми"

Ця РЛС знаходиться на відстані понад 1800 км від кордону з Україною. Відповідно до відкритих джерел, "Воронеж-М" є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тис. км.

Офіційно цю інформацію в Україні та Росії не коментували.

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