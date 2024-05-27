Під виглядом виконання підсобних робіт, чоловік обходив територію громади і приховано фіксував локації ЗСУ, щоб передати їх ворогу.

У Донецькій області Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ, який відслідковував пункти дислокації українських військ, що обороняють Красногорівку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій артилерії та підрозділів безпілотних систем ЗСУ, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Розвіддані потрібні були росіянам для підготовки бойових операцій, захоплення міста та подальшого просування на Курахівському напрямку. Для їх отримання росіяни завербували місцевого різноробочого. Під виглядом виконання підсобних робіт, він обходив територію громади, де приховано фіксував локації українських захисників.

Після розвідувальних вилазок чоловік "звітував" окупантам через анонімний чат у месенджері.

СБУ своєчасно викрила ворожі плани та затримала зрадника. За даними слідства, він перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного управління Генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Його особу вже ідентифіковано.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.