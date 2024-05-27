Іспанія відправить Україні ракети Patriot і танки Leopard на $1,23 млрд, ‒ ЗМІ

Іспанія планує відправити в Україну ракети для системи Patriot і танки Leopard в рамках пакету озброєнь вартістю 1,13 мільярда євро, оголошеного у квітні, пише Reuters з посиланням на El Pais.

Мадрид передасть Києву “ десяток важливих зенітних ракет Patriot і 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва”, а також іншу зброю іспанського виробництва, зокрема протидронове обладнання та боєприпаси.

Про нові зобов'язання щодо поставок зброї буде оголошено сьогодні під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом і королем Феліпе.

Вартість пакету іспанський уряд затвердив минулого місяця без уточнень щодо зброї.