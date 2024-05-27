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Іспанія відправить Україні ракети Patriot і танки Leopard на $1,23 млрд, ‒ ЗМІ

Мадрид також передасть Києву протидронове обладнання та боєприпаси.

Іспанія відправить Україні ракети Patriot і танки Leopard на $1,23 млрд, ‒ ЗМІ
Фото: ОПУ

Іспанія планує відправити в Україну ракети для системи Patriot і танки Leopard в рамках пакету озброєнь вартістю 1,13 мільярда євро, оголошеного у квітні, пише Reuters з посиланням на El Pais.

Мадрид передасть Києву “ десяток важливих зенітних ракет Patriot і 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва”, а також іншу зброю іспанського виробництва, зокрема протидронове обладнання та боєприпаси.

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Про нові зобов'язання щодо поставок зброї буде оголошено сьогодні під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом і королем Феліпе.

Вартість пакету іспанський уряд затвердив минулого місяця без уточнень щодо зброї.

  • Поїздка українського президента до Іспанії була запланована на 17 травня, але її перенесли. Тоді російська армія саме наступала на Харківську область.
  • Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров 15 травня сказав, що президент доручив перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні.
  • За даними медіа, крім Іспанії, президент також планував відвідати Португалію. 
  • Український президент їздив до Іспанії торік у жовтні – на саміт Європейської політичної спільноти. До цього, влітку, з візитом в Україні перебував Педро Санчес. 
  • У березні Зеленський домовився з Санчесом прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою – документом, який Київ прагне підписати з якомога більшої кількістю партнерів. Наразі Україна має дев'ять таких угод. Саме підписання безпекового договору було метою поїздки до Мадрида, писали в медіа. 
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