​Іспанія передала Україні 10 відремонтованих танків Leopard, екскаватори та протитанкові ракети

Іспанія відправила Україні 10 відремонтованих танків Leopard 2А4.
Про це повідомило Міноборони Іспанії.
Крім танків, у пакеті допомоги також - кілька екскаваторів та велика кількість протитанкових ракет. Вантаж прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого буде поставлений Збройним силам України.
Зазначається, що танки пройшли поглиблений ремонт і технічне обслуговування на заводі Santa Bаrbara Sistemas у Севільї, а також пройшли випробування на технічну справність.
Враховуючи цю партію, Іспанія передала Україні вже 20 танків. Наступну партію планують передати у другій половині 2024 року.
- У березні повідомлялося, що Іспанія за два роки передала Україні військову допомогу на 190 млн євро і готує ще 20 "Леопардів". Країна також допомагає з реабілітацією українських військових.
- 24 червня Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot.
- 27 травня президент Володимир Зеленський зустрівся в Мадриді з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом. Вони підписали двосторонню безпекову угоду.
- Згідно з угодою, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 млрд євро через Європейський фонд миру. Цього року Україна має отримати допомоги на 1 млрд євро.