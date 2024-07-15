​Іспанія передала Україні 10 відремонтованих танків Leopard, екскаватори та протитанкові ракети

У пакеті допомоги також - кілька екскаваторів та велика кількість протитанкових ракет.

Іспанські військовослужбовці на бойових танках Leopard 2E під час навчань

Іспанія відправила Україні 10 відремонтованих танків Leopard 2А4.

Про це повідомило Міноборони Іспанії.

Крім танків, у пакеті допомоги також - кілька екскаваторів та велика кількість протитанкових ракет. Вантаж прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого буде поставлений Збройним силам України.

Зазначається, що танки пройшли поглиблений ремонт і технічне обслуговування на заводі Santa Bаrbara Sistemas у Севільї, а також пройшли випробування на технічну справність.

Враховуючи цю партію, Іспанія передала Україні вже 20 танків. Наступну партію планують передати у другій половині 2024 року.