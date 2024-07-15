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​Іспанія передала Україні 10 відремонтованих танків Leopard, екскаватори та протитанкові ракети

У пакеті допомоги також - кілька екскаваторів та велика кількість протитанкових ракет.

​Іспанія передала Україні 10 відремонтованих танків Leopard, екскаватори та протитанкові ракети
Іспанські військовослужбовці на бойових танках Leopard 2E під час навчань
Фото: EPA/UPG

Іспанія відправила Україні 10 відремонтованих танків Leopard 2А4.

Про це повідомило Міноборони Іспанії.

Крім танків, у пакеті допомоги також - кілька екскаваторів та велика кількість протитанкових ракет. Вантаж прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого буде поставлений Збройним силам України.

Зазначається, що танки пройшли поглиблений ремонт і технічне обслуговування на заводі Santa Bаrbara Sistemas у Севільї, а також пройшли випробування на технічну справність.

Враховуючи цю партію, Іспанія передала Україні вже 20 танків. Наступну партію планують передати у другій половині 2024 року.

  • У березні повідомлялося, що Іспанія за два роки передала Україні військову допомогу на 190 млн євро і готує ще 20 "Леопардів". Країна також допомагає з реабілітацією українських військових.
  • 24 червня Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot
  • 27 травня президент Володимир Зеленський зустрівся в Мадриді з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом. Вони підписали двосторонню безпекову угоду.
  • Згідно з угодою, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 млрд євро через Європейський фонд миру. Цього року Україна має отримати допомоги на 1 млрд євро.
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