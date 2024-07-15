Україна зараз виробляє "потужну кількість" САУ "Богдана" на місяць і розробляє далекобійні системи

Це не лише безпілотники.

Зараз Україна виробляє "потужну кількість" САУ "Богдана" на місяць, сказав на пресконференції президент Володимир Зеленський.

З очевидних причин точну кількість він не назвав. Але додав, що серед європейських заводів саме на заводах України виробляється найбільша кількість артилерії.

"Окрім дронів, ми займаємось іншими системами, які дадуть нам можливість бути більш далекобійними. Розробки є", – сказав він.

САУ "Богдана"

Це українська 155-мм самохідна артилерійська установка на колісному шасі. Перша українсьа САУ, розроблена під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм.

У квітні президент говорив, що на місяць вдалося виготовити десять таких САУ, а в травні кількість мала би бути ще більшою.