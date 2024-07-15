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Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"

Він не вважає, що будь-хто зміг би завадити прориву росіян у Харківській області. 

Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Фото: Офіс президента

Перед головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зараз стоять серйозно виклики, сказав на пресконференції президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Україна очікувала на зброю та голосування за пакет допомоги від союзників у США вісім місяців. Говорити про те, що було б без заміни керівництва армії, президент відмовився. 

"Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії. Я навіть не хочу про це говорити. Ці питання – післявоєнні, ми маємо бути вдячні всім, хто боронить Україну", – сказав він. 

Президент не вважає, що будь-яка людина на місці Сирського змогла б завадити прориву ворога в Харківської області. Завданням Росії була окупація Харкова, а Сирський добре знався на обороні саме цього регіону, сказав Зеленський.

"Зупинили – молодці. Змогли утримати Харків без пакету (допомоги від США – Ред.) – молодці", – додав він. 

Він наголосив, що наступ Росії в Харківській області провалено. Він був зупинений нашими військовими і відповідною зброєю.

  • Наступ на Харківську область Росія розпочала 10 травня. Бої на Харківському напрямку тривають досі, також ворог наступає на Куп'янському напрямку. 
  • Заміна головкома відбулася на початку лютого: після місяців чуток про звільнення Валерія Залужного президент призначив на його місце Олександра Сирського, який до того командував Сухопутними військами. Залужний нині є послом України в Британії. 
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