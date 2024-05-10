Близько 5 ранку окупанти намагалися прорвати лінію оборони в Харківській області. Атаки відбито, тривають бої

Близько 5 ранку окупанти спробували прорвати українську лінію оборони в Харківській області. Захисники відбили ці атаки, тривають бої різної інтенсивності, повідомили в Міноборони.

Також уночі росіяни посилили артилерійські обстріли по передньому краю оборони. Протягом доби ворог на Вовачанському напрямку здійснював авіаудари з застосуванням КАБів.

"Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога", – йдеться у повідомленні.