Близько 5 ранку окупанти намагалися прорвати лінію оборони в Харківській області. Атаки відбито, тривають бої

Близько 5 ранку окупанти спробували прорвати українську лінію оборони в Харківській області. Захисники відбили ці атаки, тривають бої різної інтенсивності, повідомили в Міноборони.
Також уночі росіяни посилили артилерійські обстріли по передньому краю оборони. Протягом доби ворог на Вовачанському напрямку здійснював авіаудари з застосуванням КАБів.
"Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога", – йдеться у повідомленні.
- Сьогодні вранці голова Харківської ОВА повідомив, що вночі росіяни посилили обстріли, зокрема Вовчанська. Також кордон намагалися прорвати диверсанти.
- Ще в квітні в Харківській області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з деяких прикордонних населених пунктів. Охочі евакуюватися можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91 (це дані ОВА).