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Малюська: серед людей з судимостями зможуть мобілізувати не більше 20 000

Це приблизне число, і кінцевий результат залежить, зокрема, від ВЛК.

В Україні зможуть мобілізувати не більше 10-20 000 людей із судимостями, вважає міністр юстиції Денис Малюська. Однак це – приблизна оцінка, сказав він BBC Україна.

Можливість добровільної мобілізації для засуджених залежить також від військово-лікарських комісій. Малюська сказав, що раніше вже був досвід проходження ВЛК ув'язненими, і тоді вимагали людей "з ідеальним здоров'ям".

"Але здається, що підхід зараз змінився, зараз Збройні Сили більш налаштовані, щоб менше перепон створювати для мобілізації. Тому, можливо, цього суб'єктивізму стане менше. Принаймні, я на це дуже розраховую, тому що, знову ж таки, у нас війна… Ми не обираємо людей, щоб ішли парадом по Хрещатику на 24 серпня", – сказав він.

Малюська також визнав паралелі між мобілізацією засуджених в Україні та мобілізацією у в'язницях у Росії, але підкреслив, що в росіян вона була примусовою. В Україні ж засуджені матимуть змогу підписати контракт, а не просто завербуватися і без підготовки піти воювати.

  • Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що дозволяє засудженим добровільно мобілізуватися. Це саме добровільна мобілізація за бажанням людини, а не примусова. При цьому вступити до війська зможуть не всі злочинці. 
  • Не зможуть мобілізуватися вбивці двох і більше людей, ґвалтівники, люди, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (зокрема державні зрадники), деякі топкорупціонери (але не всі).
  • Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років. Звільнені злочинці будуть проходити службу в спеціальних підрозділах. 
  • Докладно про це – в матеріалі на LB.ua "Засуджених – на фронт. Новий законопроєкт".
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