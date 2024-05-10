Малюська: серед людей з судимостями зможуть мобілізувати не більше 20 000

В Україні зможуть мобілізувати не більше 10-20 000 людей із судимостями, вважає міністр юстиції Денис Малюська. Однак це – приблизна оцінка, сказав він BBC Україна.

Можливість добровільної мобілізації для засуджених залежить також від військово-лікарських комісій. Малюська сказав, що раніше вже був досвід проходження ВЛК ув'язненими, і тоді вимагали людей "з ідеальним здоров'ям".

"Але здається, що підхід зараз змінився, зараз Збройні Сили більш налаштовані, щоб менше перепон створювати для мобілізації. Тому, можливо, цього суб'єктивізму стане менше. Принаймні, я на це дуже розраховую, тому що, знову ж таки, у нас війна… Ми не обираємо людей, щоб ішли парадом по Хрещатику на 24 серпня", – сказав він.

Малюська також визнав паралелі між мобілізацією засуджених в Україні та мобілізацією у в'язницях у Росії, але підкреслив, що в росіян вона була примусовою. В Україні ж засуджені матимуть змогу підписати контракт, а не просто завербуватися і без підготовки піти воювати.