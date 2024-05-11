Окупанти обстріляли громади Донеччини, двоє загиблих

Упродовж доби росіяни завдали 11 ударів по громадах Донецької області. Унаслідок атак постраждали троє людей, ще двоє загинули.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Єлизаветівці Мар'їнської громади 2 людини загинули і 1 поранена. В Курахівській громаді пошкоджені 5 приватних будинків у Трудовому, 2 у Вовченці, 1 у Кураховому; адмінбудівля і багатоповерхівка у Гострому.

У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 7 об'єктів. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 4 будинки.

У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 14 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 3 будинки та нежитлову споруду.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 454 людини, у тому числі 74 дитини.