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Окупанти обстріляли громади Донеччини, двоє загиблих

Троє людей отримали проанення.

Окупанти обстріляли громади Донеччини, двоє загиблих
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби росіяни завдали 11 ударів по громадах Донецької області. Унаслідок атак постраждали троє людей, ще двоє загинули.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Єлизаветівці Мар'їнської громади 2 людини загинули і 1 поранена. В Курахівській громаді пошкоджені 5 приватних будинків у Трудовому, 2 у Вовченці, 1 у Кураховому; адмінбудівля і багатоповерхівка у Гострому. 

У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 7 об'єктів. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 4 будинки.

У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 14 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 3 будинки та нежитлову споруду.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

З лінії фронту евакуйовано 454 людини, у тому числі 74 дитини.

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