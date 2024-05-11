Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника

LB.ua розпитав жінку, якою була передісторія справи і що вона робитиме далі.

Мама шестикласника Єремії Оксана Крайник, яка і звернулася в поліцію із заявою про цькування сина, каже, що засідання тривало 10 хвилин, а рішення незрозуміле ні юристам, з якими вона радилася, ні правоохоронцям.

Фото: скрин відео Суспільне Івано-Франківськ

Суд

Засідання щодо директорки ліцею мало відбутися ще 22 квітня. За тиждень до цього суд розглянув п’ять протоколів щодо батьків учнів, які брали участь у цькуванні Єремії. Їм призначили адміністративне покарання — штраф. Мав бути і шостий протокол, утім там мама визнала провину й пообіцяла побесідувати зі своєю дитиною.

«Її син потім підходив до Єремії й питав, як він почувається», — розповіла Оксана Крайник.

Директорка Ірина Гаврилюк 22 квітня з’явилася в суді з адвокаткою, втім засідання таки не провели, бо ще до початку вони покинули будівлю. Мовляв, мусять ознайомитись із матеріалами справи.

Фото: скрин відео Суспільне Івано-Франківськ Директорка Ірина Гаврилюк та її захисниця під час засідання суду

29 квітня в суді директорка ліцею розповідала, що Єремія через маму часто пропускає уроки. За її версією, до суду Оксана Крайник звернулася, бо її залякав представник ювенальної поліції, оскільки шестикласник багаторазово не бував на навчанні. Утім мама хлопця заперечує, що її залякували.

«Він [представник ювенальної поліції] поводився чемно і ставив запитання щодо пропусків. А коли я запитала, який це стосунок має до цькування моєї дитини, він сказав: "Тоді я не маю вже що тут робити" — і пішов», — пригадує жінка.

Адвокатка директорки заявила, що протокол не відповідає за датами: мовляв, склали його 1 березня, отже, подія мала відбутися 29 лютого, але того дня нічого трапилося.

Після її виступу суддя Дмитро Руденко сказав, що в такому разі залишає справу без розгляду, згодом з’явилося рішення про закриття справи, а директорку ліцею визнали невинною.

Фото: скрин відео Суспільне Івано-Франківськ суддя Дмитро Руденко

Правоохоронці такого рішення суду не розуміють. Керівниця ювенальної превенції поліції області Алла Бойчук у коментарі «Суспільному» пояснила, що 1 березня протокол склали після всіх процесуальних дій, коли обласний департамент освіти й науки за результатом перевірки визнав, що в історії був булінг.

Фото: скрин відео Суспільне Івано-Франківськ Керівниця ювенальної превенції поліції області Алла Бойчук

«П’ять інших протоколів, за якими отримали обвинувачувальні постанови, отримали штраф. Ті протоколи нічим не відрізняються від цього. Їх розглянули впродовж тижня, а цей закинули на розгляд далі», — розповідає мама шестикласника.

Конфлікт, що існував і раніше

Оксани Крайник мали розбіжності з директоркою ліцею ще з перших класів. Жінка вважає, що керівництво навчального закладу хотіло, щоб вона забрала сина, оскільки Оксана часто звертала увагу на якість підготовки вчителів і просила провести аудит їхньої кваліфікації.

Фото: скрин відео Суспільне Івано-Франківськ Мама шестикласника Єремії Оксана Крайник

Про випадки цькування в класі, каже, теж ідеться не вперше. Раніше жінка заступалася за однокласника Єремії, на що почула від директорки: «Вашого ж не чіпають, то чого ви лізете?».

Останній конфлікт, довкола якого і розгорнулася історія з позовом, почався з чату у вайбері. Класна керівничка створила нову групу, у яку додала не всіх учнів, ділиться Оксана. Єремія відгукнувся на прохання деяких однокласників долучити їх до нового чату. У відповідь на подяку хлопець написав: «Прошу. Enjoy!» («насолоджуйся»). На це зреагували інші учні й почали глузувати з Єремії. Це тривало понад дві години, поки хлопець не припинив відповідати.

Фото: скриншот, наданий мамою Єремії

«Тоді вони вже почали писати: "А чого мовчиш? Шо, мама повела назад у дитбудинок здавати?"», — розповідає мама Єремії.

Через кілька днів цькування продовжилося вже в школі, де однокласники виштовхували хлопця з класу, а надворі йшли за ним і насміхалися.

Директорка ж переконує, що це був короткий конфлікт, несистемний (що важливо для визначення булінгу).

«Наше дослідження цього не підтверджує (що було цькування. — LB.ua). На дитину не було ні фізичного насилля, ні економічного, ніхто в нього грошей не забирав», — прокоментувала Ірина Гаврилюк «Суспільному».

Фото: скрин відео Суспільне Івано-Франківськ Директорка Ірина Гаврилюк

Оксана Крайник, навпаки, вважає, що тут не обійшлося без втручання дорослих, зокрема класної керівнички.

«Староста їхнього класу, наприклад, озвучувала, що вчителька їй казала, що Єремія прогулює, а не хворіє, що на маму в поліцію будуть заявляти. Навіщо таке казати учням?» — дивується жінка.

Вона переконана, що син вчиться добре, хоч і змушений часто пропускати уроки через стан здоров’я. Та програму, каже, надолужує вдома.

«Оцінки йому навмисно занижуть. Натомість класна керівниця прийшла на суд щодо старости й принесла блискучу характеристику. Тобто вона готова захищати не тих, кого цькують, а навпаки», — обурюється жінка.

Крім того, після розголосу історії до мами Єремії зателефонували і директорка, і мама однієї учениці — жінка спростувала слова Оксани та звинуватила її в наклепі й залякуванні дітей.

«Інші батьки переписувалися в загальному чаті про те, як вони мають виступати проти такої скаженої мами, як я. Збирали підписи під заявою проти мене. Розказували, що їм п'ятнадцятьом повірять, а мені одній ні», — розповідає жінка.

Фото: скрин відео Суспільне Івано-Франківськ Мама шестикласника Єремії Оксана Крайник

Що далі

У поліції мамі Єремії порадили подавати апеляцію на рішення суду. Пообіцяли, що допоможе їхній юрист, утім наразі справа затихла і правоохоронці не втручаються.

«Але я все ж налаштована писати [апеляцію], бо мене ця ситуація дуже вкурвлює», — додає вона.

Крім того, каже, триває розгляд заяви батьків ще одного учня, якому теж діставалося від однокласників. Проте її коментувати не може.

Єремію ж наразі перевели на домашнє навчання на прохання мами, поки не завершиться вся історія.

«Він уже краще почувається. Бо відразу йому було дуже погано, розказував, що уявляв, як чинить самогубство. Зараз працює з гарними психологами, ходить до них з радістю. Ділиться, що більш чуйний став до інших дітей, яких ображають. А зі школи мені написала шкільний психолог, що вони зробили програму реабілітації Єремії. Але, звісно ж, я розумію, що ці всі папірчики в них лише для галочки. А мені стан моєї дитини важливіший», — додає жінка.