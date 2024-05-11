Також наші бійці знищили майже три десятки загарбників.

Третя окрема штурмова бригада взяла у полон заступника командира взводу старшого сержанта 752-го полку РФ.

Як повідомила пресслужба 3 ОШБр, цього росіянина та ще одного окупанта захопили біля Райгородки бійці другого механізованого батальйону.

"Під час спроби штурмувати наші передні позиції противник був розбитий, і 28 окупантів — безповоротно знищені. Цим двом пощастило вижити й вони вважали, що йшли на закріплення. Хоча на думку їхніх командирів — скоріше «обнулитися»", - заявили в 3-ій ОШБр.

Військові також оприлюднили відео, на якому полонені розповідають про те, у якій кількості намагалися захопити українські позиції, а також звернулися до інших солдатів російської армії здаватися в полон, аби зберегти собі життя, бо "за що ми воюємо, нікому незрозуміло".