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Клименко: підрозділи МВС працюють у посиленому режимі у прикордонних громадах Харківщини

Нацгвардійці, наприклад, знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки росіян разом із десантом, а також автомобільну і спеціальну техніку ворога.

Клименко: підрозділи МВС працюють у посиленому режимі у прикордонних громадах Харківщини
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко
Фото: Макс Требухов

У прикордонних громадах Харківщини підрозділи Міністерства внутрішніх справ працюють у посиленому режимі.

Про це повідомив очільник відомства Ігор Клименко.

За його словами, бійці спецпідрозділу “Омега” Національної гвардії знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки росіян разом із десантом, а також автомобільну і спеціальну техніку. 

"Прикордонники разом з іншими воїнами України відбили низку атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої. У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці ДПСУ та НГУ утримують позиції та дають відсіч загарбникам", - додав міністр.

Крім того, поліцейські продовжують нести службу у громадах, які перебувають під обстрілами. Зокрема, за добу у Вовчанську задокументували понад 30 воєнних злочинів РФ.

Також триває евакуація. Силами поліції вдалося вивезти понад 300 осіб. 

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