Російські окупанти вдарили по газорозподільчій станції на Херсонщині

Російські окупанти продовжують бити по критичній інфраструктурі Херсонській області.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під російський обстріл потрапила газорозподільча станція у Станіславській громаді.
Без газу залишаться 4 населених пункти: Станіслав, Широка Балка, Олександрівка та Софіївка. Це більше двох тисяч споживачів.
“Як тільки дозволить безпекова ситуація спеціалісти розпочнуть відновлювальні роботи. Ремонт ускладнюються численними обстрілами”, ‒ зазначив голова ОВА.
- Російська армія вбила цивільного жителя Херсонщини та поранила жінку. Ворог атакував з авіації мирні населені пункти.