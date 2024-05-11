З початку повномасштабного вторгнення на румунському кордоні затримали 11 тисяч українських чоловіків

З початку повномасштабного російського вторгнення північний кордон Румунії незаконно перетнули 11 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років.

Про це заявив начальник Територіальної інспекції прикордонної поліції Сігету-Мармацієй повіту Марамуреш Флорін Коман, пише видання Agepres.

За його словами, у 2023 році кількість громадян України, виявлених на зеленому кордоні, дещо зменшилася порівняно з 2022-м, але з початку 2024 року спостерігається збільшення кількості перетинів. За перші чотири місяці цього року було зареєстровано понад 1200 незаконних перетинів.

Коман додає, що на румунській території загинули 19 чоловіків. 11 загиблих знайшли на румунському березі річки Тиса та 8 ‒ на високогір’ї Карпат.

“Чоловіки наражають своє життя на небезпеку, намагаючись перетнути кордон, пливучи через холодну та бурхливу воду річки Тиса або через гори Марамуреш на висоті до 1900 метрів, не маючи належного обладнання для важкодоступної місцевості, в умовах зими з дуже низькими температурами”, ‒ зазначив прикордонник.