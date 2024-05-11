Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку повномасштабного вторгнення на румунському кордоні затримали 11 тисяч українських чоловіків

19 українців загинули, намагаючись переплисти Тису або втікаючи через Карпати.

З початку повномасштабного вторгнення на румунському кордоні затримали 11 тисяч українських чоловіків
Прикордонники врятували чоловіка, який дорогою до Румунії заблукав в Карпатах
Фото: Скріншот з відео

З початку повномасштабного російського вторгнення північний кордон Румунії незаконно перетнули 11 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. 

Про це заявив начальник Територіальної інспекції прикордонної поліції Сігету-Мармацієй повіту Марамуреш Флорін Коман, пише видання Agepres.

За його словами, у 2023 році кількість громадян України, виявлених на зеленому кордоні, дещо зменшилася порівняно з 2022-м, але з початку 2024 року спостерігається збільшення кількості перетинів. За перші чотири місяці цього року було зареєстровано понад 1200 незаконних перетинів.

Підписуйтесь на наш Google News

Коман додає, що на румунській території загинули 19 чоловіків. 11 загиблих знайшли на румунському березі річки Тиса та 8 ‒ на високогір’ї Карпат.

“Чоловіки наражають своє життя на небезпеку, намагаючись перетнути кордон, пливучи через холодну та бурхливу воду річки Тиса або через гори Марамуреш на висоті до 1900 метрів, не маючи належного обладнання для важкодоступної місцевості, в умовах зими з дуже низькими температурами”, ‒ зазначив прикордонник.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies