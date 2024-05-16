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На Київщині викрили ділків, які продавали ухилянтам "консульські" посвідчення для виїзду за кордон

Вартість "пакету послуг" становила $10 тисяч з одного військовозобов’язаного.

На Київщині викрили ділків, які продавали ухилянтам "консульські" посвідчення для виїзду за кордон
Ухилянтам продавали "консульські" посвідчення
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки на Київщині затримали трьох ділків, які продавали ухилянтам фейкові посвідчення працівників "почесних консульств іноземних країн в Україні".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Шахраї вписували персональні дані своїх клієнтів в "документи" і додавали їхні фото. За зовнішнім виглядом підробка була високої якості і дуже нагадувала дипломатичні посвідчення. Ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників військкоматів та уникнути призову.

Організатори схеми також надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів. Вартість усього "пакету послуг" становила 10 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.

За даними слідства, фігуранти виготовляли підробки у підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих.

Співробітники СБУ затримали трьох організаторів оборудки "на гарячому" - коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон.

Під час обшуків у помешканнях ділків виявлено фальшиві посвідчення, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання, які використовували у злочинній діяльності. Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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