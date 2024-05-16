В окупованих містах Луганщини росіяни встановили таксофони, - ОВА​

У містах і селах поблизу лінії фронту окупанти вже давно відключили мобільний зв’язок.

У тимчасово окупованих росіянами населених пунктах Луганської області немає мобільного зв’язку. Окупанти встановлюють там таксофони.

Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор.

"В окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок. Альтернатива – таксофони, які вони встановлюють на вулицях населених пунктів. Відповідальним за ці роботи є так зване «мінцифри лнр»", - написав він у Telegram.

Зокрема, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів - по одному на декілька тисяч населення.

"З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстрені служби", - додав голова ОВА.

Як відомо, з лютого 2020 року Укртелеком припинив обслуговування наявних на той момент в Україні 4,8 тисячі таксофонів і почав їх демонтаж. Компанія визнала, що обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло.