Головне за ніч та ранок четверга, 16 травня: бойові дії на Харківському напрямку, 166 боєзіткнень, вибухи на аеродромі "Бельбек"

Минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Сили оборони зосередилися на недопущенні просування росіян вглиб території України та на зриві планів щодо встановлення повного контролю ворога над Донецькою та Луганською областями і над північчю Харківської.

На Харківському напрямку росіяни за добу здійснили 11 атак. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Слобожанське, Стариця, Вовчанськ, сказав у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Лиховій.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи в Вовчанську і тримають ситуацію під контролем.

На Куп'янському захисники відбили 30 атак у районі Синьківки, Піщаного, Берестового Харківської області, Стельмахівки, Мясожарівки, Тердохлібового, Ноовєгорівки Луганської області, де окупанти намагалися поліпшити тактичне положення.

На Краматорському відбили 19 спроб наступу в районі Нового, Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки, південніше Іванівського, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Покровському напрямку було "найгарячіше". Оборонці відбили 45 атак у районах Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, Нетайлового, Соловйого Донецької області. Росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити захисників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1520 окупантів та майже 100 одиниць ворожої автотехніки., Від початку вторгнення втрати російської армії склали близько 488 460 осіб..

Про інші втрати ворога – в новині.

На військовому аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму внаслідок нічної атаки знищено ЗРК-С-400, два літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Також загинули двоє російських окупантів, 13 – постраждали, повідомляє Astra.

В екстрених службах регіону спочатку повідомили про знищення двох винищувачів-перехоплювачів МіГ-31 і пожежу на складі. Пізніше, ближче до ранку, ракета вдарила по ЗРК С-400 "Тріумф" вже в районі села Вишневе.

Партизанський рух "АТЕШ" також повідомляв, що на аеродромі було влучання по головному складу ракетно-артилерійського озброєння.

Одне з ключових рішень щодо компенсацій Україні від Росії можуть ухвалити вже цього червня на саміті очільників країн Group of 7, що відбудеться в Італії.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська під час дискусії "Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора", організованою LB.ua та EFI Group в межах проєкту "Нова країна". За словами міністра, впродовж найближчих місяців російські гроші вже мають почати працювати на Україну.

Докладніше – в новині.

У відповідь на виклики часу LB.ua запускає спеціальний проєкт “Території культури”, присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

Війна Росії проти України, крім мілітарного, має виразний світоглядний вимір. Це війна двох різних картин світу, які не можуть співіснувати: авторитаризм проти демократії, сила проти права, “скрєпи” проти цінностей. Ця війна йде не лише за українську територію, але й за українську культуру.

Подробиці – в новині.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо більше не перебуває у стані, що загрожує його життю. Як пише The Guardian, з також заявою звернувся до преси його заступник Томаш Тараба.

Чиновник повідомив деталі поранень, яких зазнав урядовець під час замаху: одна з куль пройшла через його шлунок, а інша пошкодила суглоб. Лікарі прооперували Фіцо одразу після його транспортування до госпіталю, втручання було успішним. "Зрештою він виживе", – запевнив журналістів Тараба.

Місцеві словацькі ЗМІ підтверджують інформацію про те, що Фіцо більше не перебуває в операційній, його стан стабілізовано.

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