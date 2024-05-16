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​У Харкові затримали 18-річного місцевого жителя, який допомагав росіянам готувати новий наступ

Зраднику загрожує довічне ув'язнення.

​У Харкові затримали 18-річного місцевого жителя, який допомагав росіянам готувати новий наступ
У Харкові затримали ще одного агента ФСБ
Фото: СБУ

У Харкові затримали ще одного агента російської ФСБ, який збирав інформацію про підрозділи Збройних Сил України, залучених до оборони міста. Окупанти використовували цю інформацію для планування нового наступу на Харківщину.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для виконання ворожого завдання чоловік пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників. Він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки "звіту" до ФСБ.

Затримали його "на гарячому", коли він фотографував військовий об’єкт.

"Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу. Разом з цим були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора", – зазначили в СБУ.

У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь росіян.

Ворожим поплічником виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області. Його особу вже встановлено.

До уваги російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, який шукав "швидкий" заробіток. За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Ситуація на Харківщині. Що відомо?

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