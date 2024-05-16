У Харкові затримали ще одного агента російської ФСБ, який збирав інформацію про підрозділи Збройних Сил України, залучених до оборони міста. Окупанти використовували цю інформацію для планування нового наступу на Харківщину.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Для виконання ворожого завдання чоловік пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників. Він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки "звіту" до ФСБ.
Затримали його "на гарячому", коли він фотографував військовий об’єкт.
"Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу. Разом з цим були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора", – зазначили в СБУ.
У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь росіян.
Ворожим поплічником виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області. Його особу вже встановлено.
До уваги російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, який шукав "швидкий" заробіток. За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки.
Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.
Ситуація на Харківщині. Що відомо?
- Близько 5 ранку 10 травня окупанти спробували прорвати українську лінію оборони у Харківській області. Захисники відбили ці атаки, тривають бої різної інтенсивності.
- Влада області нагадала жителям про можливість евакуюватися з-під обстрілів.
- Під час спільного брифінгу в Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала наступ, однак про плани ворога було відомо.
- Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко згодом зазначив, що ранковий наступ російської армії на півночі Харківської області схожий на імітацію широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та проведення розвідки боєм.
- Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що Росія за допомогою дезінформації намагається посіяти паніку серед українців та змусити українські війська відтягнути сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США очікують просування російських окупаційних військ у межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківщини, але про "серйозні прориви" не йдеться.
- 14 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська проведуть потужний наступ у напрямку Сум.
- 15 травня ввечері президент Зеленський повідомив, що на Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію: "окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють".