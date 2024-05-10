США не очікують "серйозних проривів" росіян на Харківщині

Вашингтон упевнений в українській армії і працює постійно над тим, аби забезпечити їх усім необхідним, щоб відбивати ворожі атаки.

США очікують просування російських окупаційних військ у межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківщини, але про "серйозні прориви" не йдеться.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Кірбі зауважив, що Штати очікували наступ РФ і що агресор готував до цього свої війська, поки в Конгресі тривала затримка військової допомоги Києву.

"Росія, цілком можливо, здійснить подальші просування в найближчі тижні. Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", – сказав представник Білого дому.

Кірбі додав, що росіяни надалі збільшать інтенсивність обстрілів і перекинуть додаткові сили, "намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

"Ми впевнені в українських (силах. – Ред.) і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак", – запевнив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому.

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