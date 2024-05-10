США не очікують "серйозних проривів" росіян на Харківщині

США очікують просування російських окупаційних військ у межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківщини, але про "серйозні прориви" не йдеться.
Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
Кірбі зауважив, що Штати очікували наступ РФ і що агресор готував до цього свої війська, поки в Конгресі тривала затримка військової допомоги Києву.
"Росія, цілком можливо, здійснить подальші просування в найближчі тижні. Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", – сказав представник Білого дому.
Кірбі додав, що росіяни надалі збільшать інтенсивність обстрілів і перекинуть додаткові сили, "намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".
"Ми впевнені в українських (силах. – Ред.) і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак", – запевнив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому.
Ситуація на Харківщині. Що відомо?
- Близько 5 ранку 10 травня окупанти спробували прорвати українську лінію оборони у Харківській області. Захисники відбили ці атаки, тривають бої різної інтенсивності.
- Влада області нагадала жителям про можливість евакуюватися з-під обстрілів.
- Під час спільного брифінгу в Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала наступ на Харківську область, однак про плани ворога було відомо.
- Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко згодом зазначив, що ранковий наступ російської армії на півночі Харківської області схожий на імітацію широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та проведення розвідки боєм.
- Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що Росія за допомогою дезінформації намагається посіяти паніку серед українців та змусити українські війська відтягнути сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський.