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США не очікують "серйозних проривів" росіян на Харківщині

Вашингтон упевнений в українській армії і працює постійно над тим, аби забезпечити їх усім необхідним, щоб відбивати ворожі атаки.

США не очікують "серйозних проривів" росіян на Харківщині
координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

США очікують просування російських окупаційних військ у межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківщини, але про "серйозні прориви" не йдеться.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Кірбі зауважив, що Штати очікували наступ РФ і що агресор готував до цього свої війська, поки в Конгресі тривала затримка військової допомоги Києву.

"Росія, цілком можливо, здійснить подальші просування в найближчі тижні. Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", – сказав представник Білого дому.

Кірбі додав, що росіяни надалі збільшать інтенсивність обстрілів і перекинуть додаткові сили, "намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

"Ми впевнені в українських (силах. – Ред.) і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак", – запевнив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому.

Ситуація на Харківщині. Що відомо?

  • Близько 5 ранку 10 травня окупанти спробували прорвати українську лінію оборони у Харківській області. Захисники відбили ці атаки, тривають бої різної інтенсивності.
  • Влада області нагадала жителям про можливість евакуюватися з-під обстрілів.
  • Під час спільного брифінгу в Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала наступ на Харківську область, однак про плани ворога було відомо.
  • Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко згодом зазначив, що ранковий наступ російської армії на півночі Харківської області схожий на імітацію широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та проведення розвідки боєм.
  • Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що Росія за допомогою дезінформації намагається посіяти паніку серед українців та змусити українські війська відтягнути сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський.
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