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ЦПД: наступ на Харківську область схожий на імітацію

Керівник Центру протидії дезінформації наголосив довіряти офіційним джерелам щодо ситуації на Харківщині.

ЦПД: наступ на Харківську область схожий на імітацію
керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко
Фото: скриншот відео

Ранковий наступ російської армії на півночі Харківської області схожий на імітацію широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та проведення розвідки боєм.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Ситуація контрольована Силами оборони. Наразі схоже саме на імітацію ворогом широкомасштабного наступу із задіянням обмежених сил та засобів, проведення розвідки боєм. У росіян втрати в техніці та живій силі", – повідомляє Коваленко.

Він додає, що операція росіян супроводжується інформаційною роботою з боку російських військкорів, які малюють стрілочки і рапортують про прориви їхніх сил вглиб на кілометри, які наразі вигадані для спроби створити паніку і використати інформаційний вакуум.

Коваленко наголошує, що місцями ситуація ускладнена, але контрольована Силами оборони.

"Довіряйте зараз офіційним джерелам. Ворогу важливо створити інформаційний шторм. Як правило, коли тривають активні дії, ситуація на ділянках змінюється чимало разів протягом дня. Картина динамічна, повною інформацією володіють лише офіційні джерела", – наголосив Коваленко.

Ситуація у Харківській області

  • Вранці голова Харківської ОВА повідомив про спроби прориву кордону російськими ДРГ. Він також заявив про посилення обстрілів. 
  • Згодом Міністерство оборони підтвердило атаки росіян. Близько 5 ранку ворог намагався прорвати лінію оборони. Захисники не втратили жодного метра нашої землі. Вони відбили наступ, але тривають бої різної інтенсивності. Для оборонців відправили додаткові резерви.
  • Мешканці Харківської області можуть евакуюватися, звернувшись за номером 0-800-33-92-91. 
  • Президент Володимир Зеленський констатував новий наступ ворога на кордоні з Харківською областю, писало Суспільне. Станом на день 10 травня тривав жорсткий артилерійський бій.
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