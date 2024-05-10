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Синєгубов: для Харкова наземної загрози немає

Тривають важкі бої на прикордонні Харківщини. 

Синєгубов: для Харкова наземної загрози немає
Фото: Олег Синєгубов

Ворог продовжує обстрілювати цивільних людей Харківщини, а також розпочав новий етап наступальних дій на північному напрямку області. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За словами очільника області, наразі тривають важкі бої на прикордонні Харківщини. Бойові бригади зустріли противника вогнем. 

"На Куп’янському напрямку відбито 17 атак. Ворожі ДРГ можуть заїжджати на деякі наші території, але отримують відсіч від українських захисників", – зазначив він. 

Синєгубов додає, що для Харкова наземної загрози немає, у ворога не вистачає "наступального потенціалу".

Глава ОВА наголосив на евакуації населення на Вовчанському та Липецькому напрямку.

Наразі 449 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 25 з Харківського, чотири з Богодухівського та 29 людей евакуйовано волонтерами.

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