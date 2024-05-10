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Створено рекрутинговий центр Сухопутних військ ЗСУ

Першочергово основним завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем. Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити.

Створено рекрутинговий центр Сухопутних військ ЗСУ
Фото: Фейсбук/Сухопутні війська ЗСУ

Прийнято рішення про створення рекрутингового центру по укомплектуванню військових частин та підрозділів Сухопутних військ. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 

“Враховуючи те, що нині безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою, першочергово основним завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем”, – повідомив Павлюк.

Він зазначив, що під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова – також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом.

Більш детальну інформацію про програму відбору та підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314

Окремо Сухопутні війська повідомили про можливість пройти відбір і отримати підготовку за фахом оператора БпЛА. 

Подати заявку можна тут:

  • https://lobbyx.army/tor/operator-bpla-do-sukhoputnykh-viysk/
  • https://www.work.ua/jobs/5652117/
  • https://robota.ua/company0/vacancy10021475

Нагадаємо, нещодавно у Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрився пункт рекрутингу до армії. Це пілотний проєкт міністерства оборони України за підтримки Укрзалізниці.

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