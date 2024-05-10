Головне за ніч та ранок п’ятниці, 10 травня: удари по Харкову, 19 відбитих штурмів на Оріхівському напрямку, попередження ГУР

Нічна повітряна атака, 95 бойових зіткнень, майже пів сотні відбитих штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи на НПЗ в Калузькій області.

Близько 3:20 за київським часом міський голова Харкова Ігор Терехов у соцмережах повідомив про вибухи в місті. Окупанти влучили у приватний будинок, сталося займання.

Інформацію про пошкодження житлової забудови підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він додав, що під атакою також опинилися Дергачі Харківського району.

На місці влучання працювали профільні служби, які ліквідовували наслідки. За уточненими даними станом на ранок, в Харкові поранені двоє: хлопчик 11 років і жінка 72-х.

Про характер атаки офіційної інформації не надходило, проте моніторингові групи повідомляли про балістичну загрозу.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 95 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Роздолівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 28 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 980 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 480 тисяч військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Головне управління розвідки Міноборони України попереджає про новий виток ворожих інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) та закликає українське суспільство до єдності.

“Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації”, – йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначають, що військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.

“Спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство – паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської росії. У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею”, – повідомляє ГУР.

Близько 2 години ночі за київським часом мер Москви, путінський поплічник Сергій Собянін у своїх соцмережах повідомив про "відбиття атаки безпілотника". Політик переконував, що дрон летів саме на російську столицю.

БпЛА нібито був знищений у міському окрузі Подольск протиповітряними силами міністерства оборони країни-окупанта. Внаслідок падіння уламків постраждалих начебто немає, руйнувань не зафіксовано. Проте на місці працювали фахівці екстрених служб.

Російські інтернет-джерела повідомляли також про влучання ударних безпілотників у нафтопереробний завод у Калузькій області.

Місцеві жителі чули характерні звуки прольоту БпЛА, після чого пролунали вибухи та спалахнула пожежа у Дзержинському районі.

НПЗ "Перший завод" вже перебував під атакою цієї весни. 15 березня внаслідок спецоперації, проведеної Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, підприємство зазнало руйнувань від дронів. За словами ГУР, завод використовується путінським режимом у військових цілях.

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