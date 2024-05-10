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Мер Москви заявив про атаку безпілотника на місто

БПЛА нібито був знищений, а уламки не спричинили руйнувань.

Мер Москви заявив про атаку безпілотника на місто
Наслідки атаки БПЛА на Москву у серпні 2023 року

Близько 2 години ночі за київським часом мер Москви, путінський поплічник Сергій Собянін у своїх соцмережах повідомив про "відбиття атаки безпілотника". Політик переконує, що дрон летів саме на російську столицю.

БПЛА нібито був знищений у міському окрузі Подольск протиповітряними силами міністерства оборони країни-окупанта. Внаслідок падіння уламків постраждалих немає, руйнувань не зафіксовано. Проте на місці працюють фахівці екстрених служб. 

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