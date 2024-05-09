Пентагон припинив використання Starlink російськими військовими

Рішення для цього знайшли спільно зі Starlink та Україною.

Пентагон зумів припинити несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink у війні з Україною.

Про це розповів керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Плам в інтерв'ю Bloomberg.

Плам зауважив, що США "активно співпрацювали з урядом України та компанією SpaceX з метою протидії незаконному використанню Росією терміналів Starlink".

"Станом на зараз ми успішно протидіємо російському використанню, але я впевнений, що Росія продовжить намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку", – зазначив керівник відділу космічної політики Пентагону.

Втім, він відмовився уточнити, які тактики, методи або процедури використовуються для припинення використання Росією терміналів Starlink.

Плам наголосив, що ці рішення знайшли спільно зі Starlink та Україною.