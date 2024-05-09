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Пентагон припинив використання Starlink російськими військовими

Рішення для цього знайшли спільно зі Starlink та Україною.

Пентагон припинив використання Starlink російськими військовими
Пентагон припинив використання Starlink російськими військовими (ілюстративне фото)
Фото: t.me/OleksiyKuleba/3379

Пентагон зумів припинити несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink у війні з Україною.

Про це розповів керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Плам в інтерв'ю Bloomberg.

Плам зауважив, що США "активно співпрацювали з урядом України та компанією SpaceX з метою протидії незаконному використанню Росією терміналів Starlink".

"Станом на зараз ми успішно протидіємо російському використанню, але я впевнений, що Росія продовжить намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку", – зазначив керівник відділу космічної політики Пентагону.

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Втім, він відмовився уточнити, які тактики, методи або процедури використовуються для припинення використання Росією терміналів Starlink. 

Плам наголосив, що ці рішення знайшли спільно зі Starlink та Україною.

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