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Росіяни обстріляли два райони Донеччини, є жертви

Під вогонь потрапило місто Часів Яр і село Єлизаветівка.

Росіяни обстріляли два райони Донеччини, є жертви
Наслідки обстрілв Донеччини 10 травня 2024 року

Російські окупаційні війська 10 травня вдарили по Бахмутському і Покровському районах, у результаті чого загинули і поранені жителі.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Росіяни атакували Часів Яр. Від влучання засобів ураження по одній з вулиць були поранені мати і її син. Також пошкоджені житлові будинки.

Крім того, під обстріл росармії потрапило село Єлизаветівка Покровського району. Тут загинули двоє цивільних. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт зі ствольної артилерії.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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